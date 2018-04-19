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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 20 Мая, 09:36 |
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Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
Основной задачей объединения является переход к универсальной модели управления, ключевыми элементами которой станут базовые филиалы и региональные операционные офисы.
Всего будет создано 8 филиалов (по числу федеральных округов). В остальных субъектах федерации будут организованы региональные операционные офисы. Их руководители, как и бизнес-лидеры базовых филиалов, будут отвечать за развитие корпоративного и розничного бизнеса в своих регионах. При этом топ-менеджеры базового филиала будут также отвечать за HR, операционное сопровождение, безопасность, IT, работу с просроченной задолженностью в федеральном округе.
Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящее время сеть банков «Открытие», «Бинбанка», РГС и «Траста» насчитывает 949 офисов. Группа присутствует в 8 федеральных округах, 70 субъектах Федерации, 276 городах.
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