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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 20 Мая, 09:36 |
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Двузначные проценты дохода - это реально!
У автора этих строк есть знакомый - реальный молодой человек, который смог реализовать мечту: к своему российскому диплому экономиста получить степень МБА в одном из зарубежных университетов. Как известно, дело это весьма дорогостоящее. Состоятельных родственников, способных оказать финансовую поддержку, у него не было, зато были знания и неограниченные возможности фондового рынка, которые в конечном итоге позволили скопить необходимые для обучения средства. Сегодня он - руководитель проектов в Московском офисе международной консалтинговой компании McKinsey. В подтверждение правдивости истории, раскрою тайну: речь идет о нашем коллеге, бывшем финансовом обозревателе журнала «Дальневосточный капитал».
Конечно, путь к финансовой свободе был не прост. «Обогащению» предшествовали периоды времени, когда желаемый доход оставался не таким, на который рассчитывал частный инвестор. Случались и моменты «просадок», что на языке финансистов означает ситуации, когда происходит потеря части ранее заработанного капитала. Однако рыночная динамика и грамотная тактика инвестирования помогли отыграть потери, и в достаточно короткий срок принесли приличную сумму прибыли. Ее оказалось достаточно для того, чтобы пройти обучение в Сорбонне и отправиться на стажировку в Сингапур. Напомню, что стартовый капитал был на удивление скромен, но и с его помощью инвестор смог показать доходность, заметно опередившую даже те, тогда еще «приличные», двузначные проценты по банковским вкладам.
За валютой на биржу
Несомненно, начинать работу на бирже лучше через надежного проверенного брокера, который гарантирует сохранность заработанных средств. Таковым партнером по биржевой игре может выступить всем известный Сбербанк, предлагающий любому желающему стать участником финансового рынка и попытаться заработать дополнительный доход, совершая операции через открытый в банке брокерский счет. Перечень возможных инструментов для инвестирования, предоставляемый организацией, постоянно расширяется, открывая новые возможности для клиентов.
К примеру, с марта этого года для клиентов ПАО Сбербанк в рамках брокерского обслуживания стала доступной валютная секция Московской биржи, став участником которой клиент получает возможность покупать валюту по, что называется, «живым» ценам, выгодно отличающимся от стандартных банковских курсов.
Все просто: открываем брокерский счет, заводим на него рубли, покупаем валюту и выводим ее обратно в безналичном виде. Минимальная сумма сделки - 1 тысяча долларов США или ее эквивалент в любой торгуемой на бирже валюте. Как сообщили в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, средняя брокерская комиссия составляет порядка 0,29% от оборота. Еще 0,0015% от суммы сделки в качестве комиссии берет биржа. При этом регистрация, открытие брокерского счета и установка необходимого программного обеспечения для клиентов Сбербанка бесплатны.
Также стоит отметить, что по операциям клиента на валютном рынке банк не берет комиссию за вывод денежных средств и не выполняет функцию налогового агента.
Брокерский счет - это просто
Важный вопрос для многих потенциальных клиентов - как открыть брокерский счет. Большинство отпугивает незнание специфических терминов и предполагаемая длительность процедуры. На самом деле, открыть счет довольно просто. В Сбербанке это можно сделать двумя способами. Первый - самостоятельно через «Сбербанк Онлайн», где от вас не потребуется никаких дополнительных документов и трудозатрат. Данный способ доступен тем, у кого уже есть действующий расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк.
Те же, кто пока не освоился с онлайн сервисами, могут воспользоваться способом №2, а именно: обратиться в банк к консультанту по инвестициям. Процесс оформления документов (анкеты, заявление инвестора на открытие счета и т. д.) в специализированных подразделениях брокерского обслуживания Сбербанка занимает не более 10 - 15 минут. При себе необходимо иметь паспорт гражданина России и желательно знать номер своего счета по вкладу или банковской карте.
Покупка ценных бумаг или валюты на бирже становится доступна сразу после поступления денежных средств на брокерский счет, взнос которых можно сделать непосредственно в офисе банка или через систему «Сбербанк Онлайн».
Как правило, различные брокерские конторы, да и многие банки устанавливают минимальный размер стартового капитала, который обязан внести инвестор для того, чтобы начать торговлю. Сбербанк - достаточно демократичное учреждение, рассчитанное на работу с самыми широкими кругами населения, поэтому он не ограничивает своих клиентов в выборе минимальной суммы входа на рынок. Она, как правило, зависит от возможностей и желания самого клиента, а также от того, какие именно ценные бумаги намерен приобрести частный инвестор. Располагая даже небольшим начальным объемом денежных средств, можно сформировать вполне сбалансированный инвестиционный портфель.
Сам себе банкир
Еще одна полезная инновация. Учитывая, что фондовый и валютный рынки живут постоянными колебаниями котировок, заинтересованный инвестор должен иметь возможность оперативно принимать решения и действовать. Год назад на ежегодном собрании акционеров банк запустил собственное мобильное приложение «Сбербанк Инвестор», предоставляющее доступ к рыночной информации в режиме 24х7.
С помощью этого приложения клиент Сбербанка в реальном времени может наблюдать за состоянием своих брокерских счетов, видеть текущие котировки финансовых инструментов и совершать сделки купли-продажи, отслеживать открытые позиции и финансовый результат по ним. Аналитики Сбербанка через приложение «Сбербанк Инвестор» предоставляют доступ к инвестиционным идеям, в том числе применительно к конкретному портфелю, и обеспечивают доступ к полноценной рыночной аналитике. Как мы говорили ранее, рынок - это не только возможность заработать, но и риск потерять вложенные средства, поэтому для начинающих инвесторов в приложении предусмотрена возможность пройти риск-профилирование, которое в дальнейшем поможет получать рыночную информацию, «заточенную» под ваши ожидания относительно риска и доходности инвестиций. В приложении есть подробный FAQ, в котором можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, есть возможность связи с клиентской поддержкой (чат, телефон), а также объявления о вводе новых сервисов и услуг.
Как сообщили в Дальневосточном Сбербанке, регистрация и использование приложения для клиентов бесплатны. Вход в приложение осуществляется по логину и паролю, а для совершения торговых операций используется дополнительная авторизация через смс. Такой подход позволяет осуществлять инвестиции просто и безопасно.
Бонус от государства
Помимо этого, Сбербанк рекомендует также открыть Индивидуальный инвестиционный счет. Это вариант брокерского счета для тех, кто хочет увеличить свой доход от инвестиций до 52 тыс. рублей в год, благодаря предоставляемому государством налоговому вычету.
- Стоит помнить, что внося средства на ИИС, клиент получает право не только на возможный доход от торговли, но и на один из двух типов налоговых вычетов, которые существенно повышают эффективность инвестиций. Используя один из них, вы можете либо получить 13% на внесенные средства (на сумму не более 400 тыс. руб.) из ранее уплаченного НДФЛ, либо полностью освободиться от налогообложения инвестиционного дохода, полученного за счет торговли через ИИС. Пополнять инвестиционный счет можно в течение всего календарного года в пределах 1 млн рублей - комментирует директор Управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Юрий ДЯТЛОВ.
Как пояснили в Дальневосточном Сбербанке, вычет предоставляется налогоплательщику при предъявлении в налоговую службу декларации и документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет, а также заявления на возврат налога с указанием банковских реквизитов налогоплательщика. Если же владелец ИИС выбрал второй вариант - освобождение от уплаты налога на доходы, полученные от операций на фондовом рынке по ИИС, то налоговый вычет предоставляется по окончании договора на ведение инвестиционного счета при условии истечения не менее трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора. При этом, вычет можно получить при обращении в налоговый орган и представлении налоговой декларации, либо при исчислении и удержании налога налоговым агентом.
Как видите, у человека, выстраивающего свою личную долгосрочную финансовую стратегию, существует большой выбор вариантов инвестирования. Сделать этот выбор правильно вам помогут консультанты по инвестициям ПАО Сбербанк.
О новых сервисах и услугах в рамках брокерского обслуживания можно узнать на официальном сайте ПАО Сбербанк в разделе «Брокерские услуги».
Юрий РОГОВ.
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