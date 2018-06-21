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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:00 |
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Азиатско-Тихоокеанский Банк получил лицензию на торговый эквайринг в системе "Мастеркард"
Аналогичный проект с системой «Виза» - в стадии реализации и близится к завершению.
Досье «ДК»: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) работает на российском рынке 21 год (до 2006 года - ЗАО «Амурпромстройбанк»). Предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810, выданная Банком России 10 мая 2012 года. Филиальная сеть АТБ включает 276 подразделений в 131 населенном пункте 18 регионов страны. Банк входит в Систему страхования вкладов. АТБ - лауреат премии «Финансовая Элита России», обладатель «Гран-при: региональный банк 2011 года». В 2012 году банк получил Премию Союза журналистов России и Финансового пресс-клуба «Золотой Диплом за информационную открытость» и диплом Рейтингового агентства «Эксперт РА» «Лидер банковского рынка» за вклад в развитие банковского бизнеса в регионах. АТБ - лауреат премии «Менеджер года в банковской сфере» 2012 года в номинации «Команда года» и лауреат всероссийской программы «100 лучших товаров России 2012 года». Лауреат премии RETAIL FINANCE AWARDS - 2012 в номинации «Прорыв года в розничном финансовом бизнесе».
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