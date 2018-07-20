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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:36 |
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Внешняя торговля: разворот в сторону рублей и юаней
В рамках конференции аналитики ВТБ дали свои макроэкономические оценки, региональные эксперты поделились мнением о тенденциях развития, а предприниматели смогли получить ответы на актуальные вопросы привлечения источников финансирования, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Как отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ, банк ВТБ является крупным кредитором региональных экономик на Дальнем Востоке. Кредитный портфель ВТБ в ДФО составляет более 100 млрд рублей, в числе заемщиков - крупнейшие дальневосточные компании различных отраслей экономики. Так, например, в Приморском крае ВТБ сотрудничает с такими предприятиями, как Примводоканал, Примтеплоэнерго, «Пластун Авиа», со всеми крупными портами края, с компаниями, работающими в сфере дорожного строительства, бункеровки.
Кроме того, как сообщил руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН, после оформления территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в правовом поле возможно участие ВТБ в проектах резидентов ТОРа. «Среди проектов, заявленных на реализацию в рамках ТОР, есть проекты и наших клиентов: «Приморского кондитера», компании «Невада» и другие. Таким образом, у нас большое будущее в плане участия в развитии ТОР», - отметил Костин.
В сфере кредитования по понятным причинам в конце 2014-го - начале 2015 года объем выданных займов несколько снизился у всех без исключения банков. Однако уже в феврале ВТБ стал наращивать объемы выдаваемых кредитов.
«События декабря 2014 года не могли не отразиться и на нашем банке. Тем не менее уже в феврале постепенно стал увеличиваться объем выдаваемых нами «коротких» денег. Показатели ВТБ февраля - марта 2015 года по оборотному кредитованию превысили результаты аналогичного периода прошлого года. Это произошло во многом благодаря объективно низкой конкуренции: в условиях повышенной учетной ставки Центробанка не все банки смогли предоставить выгодные условия кредитования. Приток клиентов в ВТБ произошел во многом за счет перехода клиентов к нам из других банков, многие из которых даже сейчас не очень активно кредитуют средний и крупный бизнес», - рассказал член правления банка ВТБ Чаба ЗЕНТАИ.
В то же время, как сообщил Чаба Зентаи, инвестиционные кредиты в феврале - марте 2015 года выдавались менее активно. Но после поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ ВТБ смог предложить привлекательные условия инвестиционного кредитования, что сделало «длинные» деньги не роскошью, а реальностью. В целом же в сфере кредитования можно говорить об уверенном росте с февраля текущего года, Дальний Восток поддерживает эту тенденцию.
Михаил Осеевский добавил, что экономика на Дальнем Востоке чувствует себя лучше, чем во многих субъектах РФ. Об этом свидетельствует и увеличивающийся торговый оборот с КНР. В этой сфере ВТБ может предложить своим клиентам дополнительные преимущества.
«Здесь, рядом с восточной границей страны, наш форпост работы с азиатскими рынками, на которые сейчас смещается фокус интересов российского бизнеса, - сказал Михаил Осеевский. - Мы видим, что расчеты в национальных валютах и выход на азиатские биржи стали еще более актуальными для дальневосточных предприятий в новой экономической реальности. Филиал ВТБ в Китае готов помочь в решении этих задач».
ВТБ является маркет-мейкером и ключевым игроком на рынке Китая по операциям с рублем, входит в ТОП-100 банков по объемам торгов в юанях КНР на Китайской валютной бирже. В 2014 году общий объем торговых сделок, совершенных филиалом ВТБ в Шанхае, превысил 35 млрд юаней (315 млрд рублей). Крупнейшие китайские банки открывают в ВТБ корреспондентские счета в рублях. Кроме того, ВТБ является единственным российским банком, который имеет полноценный филиал в Китае.
Как сообщил Михаил Осеевский, объем конверсионных операций рубль-юань в первом квартале 2015 года вырос более чем в 6 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года. «Сейчас идет разворот в сторону использования рублей и юаней во внешнеэкономической деятельности как у российских, так и у китайских компаний. На конференции мы подробно рассказывали, как можно работать с китайскими компаниями через наш филиал. Филиал ВТБ в Шанхае является не только крупным финансовым, но и мощным консалтинговым центром как для российских, так и для китайских компаний. Мы сегодня активно кредитуем российские компании в юанях. Думаю, что вскоре мы сможем наблюдать и выдачу кредитов китайским компаниям в рублях».
Анна РЫКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.
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