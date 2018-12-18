|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 18 Декабря, 16:33 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку
Согласно информации Дальневосточного ГУ Банка России, по итогам третьего квартала 2018 года в ДФО были выявлены 33 компании, которые выдавали гражданам кредиты, не имея на то лицензии Банка России. В Приморском крае выявлено восемь нелегальных кредиторов. В Сахалинской области и Республике Саха (Якутия) - по семь компаний, в Хабаровском крае - пять компаний. В Амурской области выявлены три нелегальных кредитора, в Камчатском крае - два, в Магаданской области - один.
В городском суде Благовещенска завершается слушание уголовного дела по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима СЕРКИНА, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. Это уже повторное слушание дела. По первому организатор хищений получил три года колонии и практически уже отсидел их. По второму обвинение просит организатору хищений еще 6 лет.
На подходе - рассмотрение уголовного дела об организации крупнейшей после МММ финансовой пирамиды, расследование которого завершает МВД России. Максим Серкин создал ее, уже сидя за колючей проволокой, и вовлек десятки тысяч людей. Пирамида начала рушиться в середине прошлого года и сыпется до сих пор, погребая под своими обломками все новых участников. И не она одна, как сообщают официальные органы.
«Вышеперечисленные организации незаконно использовали в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», либо иным способом указывали на осуществление микрофинансовой деятельности. Такая практика является грубым нарушением действующего законодательства, поскольку вводит в заблуждение потребителей финансовых услуг. Информацию о мошенниках Дальневосточное ГУ Банка России направило в правоохранительные органы», - пояснил начальник Отдела противодействию нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем КУЗЬМИН.
Как видим, проблема мошенничеств на финансовом рынке ДФО продолжает оставаться актуальной. Давайте попытаемся разобраться в ее причинах и следствиях.
От «Хопра» до «Кэшбери»
Ситуация, по мнению некоторых аналитиков рынка, отдельными чертами начинает напоминать середину 90-х, когда «МММ», «Хопер-инвест» и другие мошенники обдирали граждан как липку. Люди забыли их печальные уроки, а жить стали беднее. Вот и потянулись туда, где обещают быструю прибыль. На этой благодатной почве и развернулись новые комбинаторы в лице Максима Серкина и ему подобных. Той же финансовой платформы «Кэшбери», которую Центробанк прикрыл совсем недавно, успев, к частью, не дать ей нанести большой урон, в том числе и дальневосточникам.
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий ЛЯХ, комментируя ситуацию с закрытием «Кэшбери», отметил, что налицо признаки классической финансовой пирамиды.
«Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, - подчеркнул представитель Банка России. - Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране».
Досье "Дальневосточного капитала": В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы.
Обвинять соотечественников в патологической жажде легкой наживы не поворачивается язык. Недавно посмотрел культовый Голливудский фильм «Клуб молодых миллиардеров», рассказывающий об истории американских финансовых пирамид, и убедился в том, что это - общечеловеческий порок. Финал фильма такой же, как и в случае с нашим «МММ» (вкладчики обанкротились, организаторы сели), только последствия другие. Америка все же живет лучше, и там беспощадней караются финансовые преступления. А мы, и вот это, наверно, наша национальная черта, склонны постоянно наступать на одни и те же грабли, держа двери российского «Клуба несостоявшихся миллионеров» постоянно открытыми.
В мутных водах КПК
Добавляет волнений в жизнь земляков и турбулентность на банковском рынке. Волна банкротств российских банков докатилась и до наших окраин. Из наиболее ощутимых ударов - падение хабаровского «столпа» - банка «Уссури», банкротство якутского банка «Таатта», манипуляции Азиатско-Тихоокеанского банка с векселями коммерческой структуры «Финансово-торговая компания». Пострадали тысячи людей.
Попытки обрести более надежные и эффективные «гавани» толкают жителей региона в местные кредитно-потребительские кооперативы (КПК), которые надавливают на патриотизм и обещают более высокие проценты доходов по вкладам. Но и здесь спокойствие порой бывает только кажущимся. Многие пайщики, ослепленные блестящей оберткой, не учитывают особенности деятельности КПК.
А они заключаются в том, что деньги здесь привлекаются по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита), и государственная система страхования вкладов на сбережения членов КПК не распространяется. В результате пайщики становятся беззащитными перед лицом различных манипуляций в КПК, что и подтвердили последние события в этом финансовом секторе ДФО.
Летом 2017 года на Дальнем Востоке рухнули сразу четыре потребительских кооператива: «Приамурье», «Далькредит», «Восточный фонд сбережений» и «Амурский сберегательный». В них началась процедура банкротства, и были назначены арбитражные управляющие. Однако, по информации от хабаровских юристов, за прошедший год в добровольном порядке никто из вкладчиков своих денег так не получил.
Рынок КПК продолжил рушиться и в 2018 году. В третьем квартале перестал выплачивать денежные средства по вкладам своим пайщикам в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске один из самых известных в Хабаровском крае КПК «УмноЖить». Руководство кооператива официально объявило о приостановке выплат до июля следующего года. Наблюдатели не исключают, что он также будет обанкрочен и прекратит существование.
В целом, по информации Дальневосточного ГУ Банка России, в Хабаровском крае по состоянию на 2 ноября 2018 года зарегистрировано 25 кредитных потребительских кооперативов, девять из которых находятся в стадии ликвидации и реорганизации. В учреждении корреспонденту «Дальневосточного капитала» сообщили об усилении борьбы с финансовыми мошенниками.
«В начале этого года регулятор создал во всех главных управлениях специальные отделы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они ведут борьбу с мошенничеством и следят за тем, чтобы компании, исключенные из государственного реестра микрофинансовых организаций, прекратили работать и выдавать гражданам микрозаймы. В Дальневосточном ГУ Банка России такой отдел начал свою работу в марте», - рассказал начальник Отдела противодействию нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем Кузьмин.
В ближайшее время Банк России планирует открыть в Хабаровске специальный центр по выявлению финансовых пирамид. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях озвучил новость на круглом столе «Защита от мошенников: повышение финансовой грамотности», организованном в рамках одноименного проекта Минфина России.
«Этот хаб будет покрывать не только восточный регион, но и всю страну. И сейчас уже проводится работа по выявлению финансовых пирамид в сети Интернет», - подчеркнул Валерий Лях.
Дальневосточный Мавроди
Расследованием обстоятельств сомнительных банкротств серьезно занялись и правоохранительные органы, которые довольно быстро вышли на организатора дальневосточный финансовой пирамиды, построенной из КПК, Максима Серкина. Год назад об этой истории писали очень подробно все СМИ страны, а затем разом забыли. Однако нам представляется, что о таких махинаторах забывать нельзя - они всегда рядом и всегда опасны. И молчание вокруг них порождает опасения.
С 2011 по 2015 год Серкин фигурировал в качестве обвиняемого в нескольких уголовных делах, но до суда дошли лишь два: о преднамеренном банкротстве «Востоккредитбанка» и налоговых мошенничествах при возврате экспортных НДС. В результате бизнесмен получил реальный трехлетний срок за махинации с НДС, а уголовное дело по банкротству банка было приостановлено.
За колючей проволокой его осенила идея создания сети КПК, которую он осуществил с помощью своей сестры Екатерины ДРУЖИНИНОЙ. Общее руководство аферист осуществлял из мест заключения с помощью мессенджеров. Криминальной семейкой была создана сеть из 22 кооперативов, имевших лицензии Центробанка. Они действовали с 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и еще в 13 регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.
Кооперативы привлекали деньги пайщиков под строительство квартир и бизнес-центров. Клиентам обещали повышенные дивиденды - до 16-20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам значительно меньше. Часть средств выплачивалась вкладчикам, однако основные деньги обналичивались. В ходе следствия в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске были выявлены свыше 300 фирм-однодневок,, через которые выводился привлеченный капитал.
Обрушилась пирамида летом 2017 года, когда иссяк приток новых денег. Серкинские КПК просто выкачали их из регионов. Дальше действовали уже силовики. В октябре 2017 года сыщики синхронно провели обыски по 180 адресам в городах присутствия кооперативов Серкина-Дружининой от Москвы до Владивостока. Были задержаны Дружинина и еще 8 человек. Последствия для дальневосточного Мавроди представляются очень серьезными, и о них мы уже упоминали в начале статьи.
Спящие «агенты»
Но не только ситуация с невыплатой вкладов пайщиков волнует юристов. Они с тревогой вглядываются в будущее. По их информации, в Хабаровске и Владивостоке активно работают с десяток крупных КПК. Однако зарегистрировано подобных кооперативов гораздо больше. Они пока не совершают сделок и не рекламируют свою деятельность. Общественники предполагают, что их создали с заделом на будущее, так сказать, про запас. Когда придет время, их расконсервируют и заявят, что эти КПК работают уже, к примеру, 10 лет.
- Схема стандартная, потому что никто не понесет деньги в организацию, которая существует год и меньше, - рассказал представителям СМИ председатель общественной организации Общество защиты прав потребителей Хабаровского края «Резонанс» Денис ЛОКАНЦЕВ, - а многолетняя положительная история создает доверие у людей, и они попадаются на удочку ушлых мошенников.
По его мнению, эти «проверенные временем» КПК еще проявятся на финансовой арене, и надо держать ухо востро. Ведь в случае с Серкиным, например, пайщиков подкупала история с «Далькредитом», который, якобы, проработал на рынке 15 лет.
Юристы считают, что в действующем законе РФ «О кооперации» имеются лазейки, которыми пользуются предприимчивые авантюристы, а Центробанк и правоохранители упускают время для того, чтобы остановить зло. В конце концов оно наказывается, но слишком дорогой для обманутых пайщиков ценой.
Олег КУЛЬГИН.
- Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески
- Альфа-Банк повышает уровень безопасности
- "Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку
- Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами
- Объем выдачи кредитов по программе "Военная ипотека" Промсвязьбанка превысил 1,2 млрд руб.
- Альфа-Банк поможет посчитать риски
- Малый и средний бизнес ДФО нарастил кредитный портфель на четверть
- Денис Синюков: Мы помогаем обеспечить стабильность и предсказуемость финансовых результатов
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- Почта России и ВТБ создали совместное предприятие в сфере логистики
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.