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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банк "Возрождение" стал первым Расчетным центром и Банком-эмитентом новых таможенных карт "РАУНД"
12.12.2012 года банком «Возрождение» была выпущена первая карта «РАУНД» компании «ЛГ Электроникс РУС», и 14.12.2012 года - проведен первый платеж по карте на Московской областной таможне.
Таможенная карта «РАУНД» позволяет быстро и без лишних сложностей уплатить таможенные платежи непосредственно на таможенных постах. «Значительное упрощение расчетов достигается за счет того, что чек, сформированный электронным терминалом, считается фактическим поступлением денежных средств на счет таможни. Поэтому выпуск груза осуществляется сразу же по завершении транзакции», - поясняет управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО.
В первую очередь карта «РАУНД» интересна для компаний, работающих с несколькими таможнями/таможенными постами, так как при работе с картой не требуется осуществлять авансовые платежи и отвлекать свободные денежные средства. При этом суммы платежей ограничиваются исключительно лимитом банковского счета, который можно пополнить в течение нескольких минут. Для крупных компаний со значительными объемами таможенных платежей возможно установление овердрафта по счету.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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