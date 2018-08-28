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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Сентября, 17:46 |
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Бизнес в режиме онлайн: выгодно, удобно и безопасно
Преимущества системы
Популярность продукта объясняется наличием целого ряда заложенных в него преимуществ, сообщает заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Марина Перебейнус:
- С системой можно работать в любой точке мира, главное - наличие интернета и компьютера. Не нужно ходить в банк, документы можно предоставлять через электронные каналы связи. Платежные документы, информация по счету, письма - все доступно через обыкновенный веб-браузер и подключение, предоставляемое банком. Клиент может отправить рублевые платежные поручения, документы для валютного контроля, может запрашивать выписки по своему расчетному счету, обмениваться с банком электронными сообщениями, запрашивая различного рода справки, отправлять в банк зарплатные реестры, настраивать смс-уведомления об исполнении документов, направленных в банк. Система также позволяет направить заявление на размещение денежных средств в депозит, отправить заявку на получение кредита, заключение договора об инкассации и т. д. Все запросы автоматически переадресуются на специалистов банка, которые свяжутся с клиентом, помогут выбрать нужную ему услугу.
Стоит также добавить, что электронный документооборот дешевле бумажного. А в числе удобств подключения к системе еще можно отметить минимум требуемых бумаг - только обычное заявление и логин - идентификатор пользователя, который придумывает сам клиент.
Наиболее часто используемые функции - отправка платежных поручений, запрос выписок по расчетному счету и переписка с банком. В режиме реального времени видно, в каком статусе сейчас находится платежное поручение - от начала появления в программе до исполнения документа. В случае, когда платеж по каким-либо причинам отвергается банком, в программе будет отображена информация о причине ошибки, что позволит быстро ее исправить.
Также в программе реализована функция моментального отзыва документа. В случае, если пользователь совершил ошибку, есть небольшой запас времени, около 10 минут, в течение которых он может отозвать документ.
С ноября 2012 года в «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» действует новая для системы услуга - отправка электронных зарплатных реестров. Раньше реестр составлялся отдельным файлом, направлялся в банк, к нему прилагалось платежное поручение с денежными средствами для перечисления заработной платы и комиссионное вознаграждение банку. Сейчас в «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» реестр формируется в самой программе либо загружается из учетной системы пользователя (1с, Парус и т. д.), подписывается и отправляется в банк. Никаких других действий и платежных документов не требуется. Время обработки реестра не превышает 2 часов, в программе отображается статус реестра (принят, передан в АБС, исполнен), и в итоге в разрезе по сотрудникам указывается конечный результат - зачислено либо не зачислено с расшифровкой причины ошибки.
Также с декабря 2012 года Сбербанк запустил абсолютно новую услугу в банковской сфере E-invoicing - это универсальная система электронного документооборота, c помощью которой клиент банка может решать бизнес-задачи вне зависимости от расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности. Эта система позволяет отказаться от пересылки бумажных экземпляров документов. Через программу можно отправлять счета-фактуры, договоры, товарные накладные, акты выполненных работ и прочие документы. В данном случае Сбербанк выступает как удостоверяющий центр, выполняя функции электронного нотариуса. При этом отправитель видит весь процесс доставки документа от создания до получения документа контрагентом, самостоятельно убеждаясь в том, что документ прочитан. Более того, банк берет на себя ответственное хранение всего объема переданной информации, что избавляет клиентов от хранения собственных архивов, занимающих целые площади в натуральном виде. E-invoicing позволяет также сдавать отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд, фонд социального страхования и Росстат.
К числу пользовательских удобств относится и работа службы технической поддержки пользователей, обратиться за консультацией по работе в системе можно по телефону: 8-800-555-84-84. Набор современных сервисов заставляет присматриваться к возможностям «Сбербанк Бизнес Онл@йн» не только тех, кто до последнего времени ведет бумажный документооборот, но и пользователей системы банк-клиент, которые активно переходят на интернет-версию дистанционного обслуживания.
Под надежной защитой
Система «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» работает через всемирную сеть Интернет, являющуюся на текущий момент далеко небезопасным местом. Пользователи, проводя время на популярных сайтах, социальных сетях, постоянно подвергаются угрозе со стороны киберпреступников. Поэтому разработчики программного обеспечения создали несколько степеней защиты системы.
- Существуют 2 способа защиты пользователя - с помощью одноразового пароля через смс-сообщение и электронного ключа. Их клиент выбирает в процессе подключения к системе, указывая в заявлении номер своего мобильного телефона, - рассказывает Марина Перебейнус. - Выбирая смс, клиент каждый раз при входе в систему получает новый пароль, позволяющий авторизоваться в программе. А при отправке платежного документа в банк приходит смс с паролем, который действует только в течение 15 минут. При такой схеме возможность проникновения и пользования счетами под логином минимизируется. Такой тип защиты более подходит организациям с небольшим количеством платежных документов, передаваемых в банк. Для тех, кто направляет, скажем, от 10-15 документов в день, подойдет «токен» (электронный ключ) - устройство для хранения электронной подписи.
Важно, что электронный ключ, с виду обычное флэш-устройство, защищен от записи. Также в этом году в Дальневосточном Сбербанке появятся сенсорные электронные ключи и электронные ключи с экраном. Такие устройства станут доступны уже во 2-й половине 2013 года.
Для усиления безопасности недавно введена технология подтверждения контрагентов при помощи одноразовых смс-паролей. Данные по партнеру (наименование, ИНН, КПП, БИК, расчетный счет) хранятся в памяти системы, что избавляет от необходимости постоянного заполнения реквизитов в платежном документе.
Эволюция сервисов
Из новых сервисов корпоративного удаленного доступа в этом году предполагается запуск системы «Сбербанк бизнес», работающей локально, на компьютере клиента, но имеющей соединение с банком при запросе пользователя. По сути, это обновленный по современным технологиям «Клиент-Сбербанк». Во 2-м полугодии должна появиться поддержка программой ссудных счетов, открывающая клиентам информацию о состоянии и изменениях их кредитных счетов в режиме реального времени.
Развитие получат и биллинговые платежи, особенно интересные для организаций, принимающих оплату от населения, как, например, товарищество собственников жилья или управляющая компания. Система «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» позволит оперативно просматривать платежи за коммунальные услуги от физических лиц,
Постоянное совершенствование «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» проходит при непосредственном участии клиентов Дальневосточного банка Сбербанка России. Банк на постоянной основе принимает пожелания для совершенствования качества обслуживания. При этом в Управлении транзакционного бизнеса подчеркивают, что клиенты весьма активны в высказывании своих пожеланий, вовлечены в общий процесс и именно благодаря их запросам система проходит новые этапы совершенствования. Банк строит развитие своих сервисов исходя из потребностей клиентов, чутко реагируя на тенденции изменения спроса, что делает его «своим» для многих тысяч предприятий.
Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал".
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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