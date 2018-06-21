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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:05 |
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"Ингосстрах": итоги юбилейного года
- Татьяна Валерьевна, чем ознаменовался минувший год для страховых компаний региона и России в целом? Какие события вы можете выделить как наиболее значимые для страховой отрасли?
- Прошедший год можно смело назвать временем активного обновления законодательства на страховом рынке: вступили в силу новые правила страхования ОПО и агрострахования с господдержкой, был принят закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков, не раз поднимались вопросы относительно повышения лимитов и тарифов по ОСАГО, которые вызвали горячие дискуссии. Несмотря на отблески макроэкономического кризиса, для страхового рынка 2012 год выдался относительно спокойным и предсказуемым. Так, филиалы, входящие в зону ответственности Дальневосточного регионального центра ОСАО «Ингосстрах», по итогам 2012 года собрали 1,6 млрд рублей страховых премий, что на 32,3% превышает показатель 2011 года.
- Чем запомнился 2012 год вашей компании?
- Для нас 2012 год был юбилейным - компания отпраздновала свое 65-летие. К этому событию была приурочена экологическая акция «Аллеи «Ингосстраха», которая прошла в 36 крупнейших городах России. Участники акции высадили около 3 тысяч деревьев. Мы также не остались в стороне. В Дальневосточном региональном центре участниками акции стали филиалы в Якутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Акция была также приурочена к ХХII Олимпийским и ХI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, партнером и официальным страховщиком которых выступает «Ингосстрах». В сентябре 2012 года компания получила статус Представляющего Партнера Эстафеты Олимпийского огня, которая стартует 7 октября 2013 года, продлится 123 дня и станет самой продолжительной за всю историю «белых» Олимпиад. Олимпийский факел пронесут через всю страну 14 000 факелоносцев, из них 2000 получат такую возможность благодаря «Ингосстраху». В ноябре огонь прибудет на Дальний Восток. Наша компания готовит особый прием Олимпийскому огню. Во всех городах по пути следования Эстафеты пройдут праздники, в которых смогут принять участие все желающие.
Другим значимым событием 2012 года для нас стало подписание соглашения о сотрудничестве с правительством Сахалинской области. Основная цель этого документа - повышение страховой защиты населения и предприятий области, обеспечение их качественными страховыми услугами.
- Какие виды страхования сегодня являются наиболее востребованными? Появились ли новые виды услуг?
- Если судить по результатам нашей работы в 2012 году, то наибольшую динамику на Дальнем Востоке показали секторы страхования средств наземного транспорта, страхование водного транспорта, ОСАГО и добровольное медицинское страхование (ДМС). Также востребовано страхование имущества, большей частью это корпоративный сектор, однако розничные покупатели год от года проявляют все больший интерес к таким программам. Стабильные темпы показывает ипотечное страхование, а также страхование жизни, эти секторы растут одновременно с развитием банковского рынка.
Что касается расширения ассортимента услуг, то принципиальных ноу-хау на страховом рынке за год не появилось, все новые программы являются вариациями уже существующих продуктов, в которые добавляются новые функции, например, франшиза, выплата без амортизации и т. д.
- Каковы перспективы развития регионального страхового рынка?
- В последние несколько лет мы наблюдаем процесс укрупнения страхового рынка. В 2012 году отрасль покинуло около 100 игроков по всей стране, и этот процесс еще далек от завершения. На страховом рынке Дальнего Востока ситуация несколько отличается от положения дел в ряде других регионов. У нас очень сильны региональные игроки, составляющие серьезную конкуренцию федеральным страховым компаниям. Рынок четко поделен по сегментам между федеральными и местными компаниями, которые постоянно укрепляют свои позиции. За последнее время в регионе не появилось ни одного нового игрока, способного серьезно конкурировать с лидерами рынка. Тем не менее мы не исключаем прихода новых страховщиков в ближайшие годы. Если они сделают интересные, эксклюзивные предложения, это будет способствовать развитию рынка, что выгодно всем его участникам.
Юрий Рогов, "Дальневосточный капитал".
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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