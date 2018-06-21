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18 Марта 2013, 19:56 | Финансы

"Ингосстрах": итоги юбилейного года

В последние несколько лет ситуация на страховом рынке постоянно менялась, и сейчас положение дел вряд ли можно назвать стабильным. О том, каким был минувший год для страховых компаний и их клиентов, а также о том, чего страховщики ждут от года нынешнего, мы побеседовали с директором Дальневосточного регионального центра ОСАО "Ингосстрах" Татьяной МЕЖУЕВОЙ.

- Татьяна Валерьевна, чем ознаменовался минувший год для страховых компаний региона и России в целом? Какие события вы можете выделить как наиболее значимые для страховой отрасли?

- Прошедший год можно смело назвать временем активного обновления законодательства на страховом рынке: вступили в силу новые правила страхования ОПО и агрострахования с господдержкой, был принят закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков, не раз поднимались вопросы относительно повышения лимитов и тарифов по ОСАГО, которые вызвали горячие дискуссии. Несмотря на отблески макроэкономического кризиса, для страхового рынка 2012 год выдался относительно спокойным и предсказуемым. Так, филиалы, входящие в зону ответственности Дальневосточного регионального центра ОСАО «Ингосстрах», по итогам 2012 года собрали 1,6 млрд рублей страховых премий, что на 32,3% превышает показатель 2011 года.

- Чем запомнился 2012 год вашей компании?

- Для нас 2012 год был юбилейным - компания отпраздновала свое 65-летие. К этому событию была приурочена экологическая акция «Аллеи «Ингосстраха», которая прошла в 36 крупнейших городах России. Участники акции высадили около 3 тысяч деревьев. Мы также не остались в стороне. В Дальневосточном региональном центре участниками акции стали филиалы в Якутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Акция была также приурочена к ХХII Олимпийским и ХI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, партнером и официальным страховщиком которых выступает «Ингосстрах». В сентябре 2012 года компания получила статус Представляющего Партнера Эстафеты Олимпийского огня, которая стартует 7 октября 2013 года, продлится 123 дня и станет самой продолжительной за всю историю «белых» Олимпиад. Олимпийский факел пронесут через всю страну 14 000 факелоносцев, из них 2000 получат такую возможность благодаря «Ингосстраху». В ноябре огонь прибудет на Дальний Восток. Наша компания готовит особый прием Олимпийскому огню. Во всех городах по пути следования Эстафеты пройдут праздники, в которых смогут принять участие все желающие.

Другим значимым событием 2012 года для нас стало подписание соглашения о сотрудничестве с правительством Сахалинской области. Основная цель этого документа - повышение страховой защиты населения и предприятий области, обеспечение их качественными страховыми услугами.

- Какие виды страхования сегодня являются наиболее востребованными? Появились ли новые виды услуг?

- Если судить по результатам нашей работы в 2012 году, то наибольшую динамику на Дальнем Востоке показали секторы страхования средств наземного транспорта, страхование водного транспорта, ОСАГО и добровольное медицинское страхование (ДМС). Также востребовано страхование имущества, большей частью это корпоративный сектор, однако розничные покупатели год от года проявляют все больший интерес к таким программам. Стабильные темпы показывает ипотечное страхование, а также страхование жизни, эти секторы растут одновременно с развитием банковского рынка.

Что касается расширения ассортимента услуг, то принципиальных ноу-хау на страховом рынке за год не появилось, все новые программы являются вариациями уже существующих продуктов, в которые добавляются новые функции, например, франшиза, выплата без амортизации и т. д.

- Каковы перспективы развития регионального страхового рынка?

- В последние несколько лет мы наблюдаем процесс укрупнения страхового рынка. В 2012 году отрасль покинуло около 100 игроков по всей стране, и этот процесс еще далек от завершения. На страховом рынке Дальнего Востока ситуация несколько отличается от положения дел в ряде других регионов. У нас очень сильны региональные игроки, составляющие серьезную конкуренцию федеральным страховым компаниям. Рынок четко поделен по сегментам между федеральными и местными компаниями, которые постоянно укрепляют свои позиции. За последнее время в регионе не появилось ни одного нового игрока, способного серьезно конкурировать с лидерами рынка. Тем не менее мы не исключаем прихода новых страховщиков в ближайшие годы. Если они сделают интересные, эксклюзивные предложения, это будет способствовать развитию рынка, что выгодно всем его участникам.

Юрий Рогов, "Дальневосточный капитал".

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.

Теги: Ингосстрах  страхование 


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