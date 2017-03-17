|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 19 Апреля, 13:18 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Росбанк предоставил дальневосточным клиентам 33 млрд рублей кредитов
Общий портфель привлеченных средств физических лиц Дальневосточного филиала Росбанка по итогам 2016 года вырос на 10% и достиг 16,6 млрд рублей. Основную долю в портфеле занимают срочные депозиты, общая сумма которых по итогам года составила 10,2 млрд рублей, с приростом 12%. Филиал ежедневно обслуживает свыше 203 тыс. активных клиентов банка.
Розничный кредитный портфель филиала по итогам 2016 года составил 15,2 млрд руб. Основную долю в нем занимают нецелевые кредиты - свыше 60%. В 2016 году Росбанк выдал жителям Дальнего Востока свыше 17,4 тыс. потребительских кредитов на общую сумму 6,8 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Дальневосточный филиал Росбанка насчитывает 56 отделений в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областях, Республике Саха (Якутия).
- Ашот БЫЧКОВ, управляющий менеджер по транзакционному бизнесу ПАО "Промсвязьбанк": Практически во всех странах, важных с точки зрения внешнеторгового оборота, у нас есть банки-партнеры
- Универсальная лизинговая компания: в дружеском формате
- Росбанк предоставил дальневосточным клиентам 33 млрд рублей кредитов
- Геннадий ЖУЖЛЕВ, член правления, руководитель корпоративного блока Банка "Открытие": Важное отличие того, что мы делаем, - это конкретика
- На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ
- На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков
- Скимминг, фишинг, фарминг, вишинг и "нигерийские письма" дошли до Дальнего Востока
- Чем обернутся для автолюбителей Дальнего Востока изменения в законе об ОСАГО?
- Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу СГ "ХОСКА": Ответственность судовладельцев: нивелировать возможные риски
- Сбербанк займется льготным кредитованием АПК
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.