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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Апреля, 13:18 |
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Универсальная лизинговая компания: в дружеском формате
По словам исполнительного директора Универсальной лизинговой компании Светланы ЮДИНОЙ, подобный формат встречи с действующими и потенциальными клиентами оказался весьма полезным для всех его участников.
Схожего мнения придерживается и заместитель генерального директора ПАО «Бамстроймеханизация» Сергей ЛАВРОВ: «Мы одновременно познакомились и с производителями, и с дилерами, и с уникальной лизинговой компанией. Обязательно передадим полученные предложения руководству головного предприятия».
«Деловой завтрак - удачная форма общения, - считает генеральный директор ООО «Фитонцид» Сергей ЗУБАТОВ. - Презентации прошли успешно. Нам продемонстрировали преимущества интересующей нас современной лесозаготовительной техники, в частности - марки Ponsse, и одновременно новые возможности Универсальной лизинговой компании. С ней мы ранее работали - приобрели несколько единиц грузовой техники. Впечатления от сотрудничества только положительные: компания оформляет лизинговые сделки оперативно и профессионально, при этом запрашивает минимальный пакет документов».
Для предпринимателя из Советской Гавани Павла ШАШУРИНА, компания которого специализируется на предоставлении грузовых транспортных услуг, это было первое знакомство с Универсальной лизинговой компанией: «Теперь буду знать, что в Хабаровске есть такая крупная компания по предоставлению лизинговых услуг с большими возможностями. Впечатлила и техника, о которой не только рассказали, но и представили воочию».
Поделился впечатлениями о презентации и директор ООО «СУ-11» Михаил МОКИН:
«Почерпнул немало информации. Узнал историю развития и новые лизинговые пакеты Универсальной лизинговой компании. Пообщался с ее представителем - Светланой Юдиной. Ранее мы уже сотрудничали с этой компанией, но лично со Светланой Владимировной не был знаком. Непосредственная встреча с руководством лизинговой компании - это только один из плюсов делового завтрака. А если учесть презентацию техники марки Mercedes-Benz и предоставленную возможность увидеть ее реально, то такому формату взаимодействия с бизнесом нет цены».
«Наша компания на рынке продаж лесозаготовительной техники более десяти лет, - сообщил в ходе презентации менеджер по продажам грузовых автомобилей ООО «ДМИ групп» Илья ХУДНЕВ. - За 2016 год было реализовано свыше ста автомобилей только марки Mercedes-Benz. Уверен, что такие мероприятия - встречи с новыми потенциальными партнерами - станут постоянными и принесут свои положительные результаты».
В своей презентации исполнительный директор Универсальной лизинговой компании рассказала о самых значимых лизинговых сделках за все 16 лет работы компании на рынке лизинговых услуг, а также о новых продуктах и ближайших планах.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным 19-го ежегодного проекта Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Лизинг России 2016», по стоимости новых договоров лизинга (6446 млн руб.) компания занимает первое место по Дальнему Востоку и 24-е - в стране. По объему лизингового портфеля (7374 млн руб.) - 28 место в стране. Первое место в ДФО по лизингу дорожно-строительного оборудования и техники (2351 млн руб.), шестое - по лизингу лесозаготовительного оборудования и лесовозов.
Вера КАЛИНИНА.
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