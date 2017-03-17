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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Апреля, 13:18 |
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Ашот БЫЧКОВ, управляющий менеджер по транзакционному бизнесу ПАО "Промсвязьбанк": Практически во всех странах, важных с точки зрения внешнеторгового оборота, у нас есть банки-партнеры
Был признан лучшим на рынке международного торгового финансирования в России по версии всемирно известного финансового журнала Euromoney по результатам исследования Trade Finance Survey 2017.
Как удается банку обеспечивать успешную деятельность российских компаний на внешнем рынке - об этом «ДК» рассказал Ашот БЫЧКОВ, управляющий менеджер по транзакционному бизнесу ПАО «Промсвязьбанк».
- Ашот, расскажите о преимуществах сопровождения ВЭД для клиентов в вашем банке.
- Промсвязьбанк предлагает линейку услуг, полностью закрывающую потребности участников внешнеэкономической деятельности. При этом почти по всем направлениям банковского сопровождения ВЭД мы занимаем лидирующие позиции на рынке.
Почти за 20 лет работы мы сформировали большую сеть банков-контрагентов за рубежом. Практически во всех странах, важных с точки зрения внешнеторгового оборота, у нас есть банки-партнеры, которые открыли для нас лимиты и поддерживают их. Поэтому если у нас не получается конкретная сделка по каким-то причинам с одним банком, мы подберем другой банк, и сделаем это быстро. Также хочу отметить, что для удобства клиентов, которые работают с Китаем, у нас там открыто представительство.
Многие наши клиенты отмечают оперативность валютного контроля в нашем банке. Все операции в части ВК можно совершать в интернет-банке PSB On-Line. За каждым клиентом закреплен менеджер по валютному контролю, который помогает клиенту совершать валютные платежи и избегать ошибок, которые чреваты огромными штрафами. Имея значительный и разнообразный опыт банковского сопровождения внешней торговли и инвестиций, мы принимаем во внимание особенности клиентов и их сделок, в том числе организуя и индивидуальное сопровождение крупных участников ВЭД.
Также, стремясь максимально поддержать участников ВЭД, в 2016 году Промсвязьбанк запустил сервис конверсии по рыночному курсу. Новый сервис позволяет клиентам проводить операции в режиме онлайн с 12 валютными парами непосредственно через интернет-банк. Сервис дает возможность получить максимально приближенную к рынку цену.
- Когда предприятие работает с контрагентом из другой страны, возникают риски, которые возрастают, если контрагент новый или сумма контракта очень значительна. Как можно минимизировать риски с помощью расчетных продуктов?
- Для импортеров базовым продуктом является аккредитив. Пожалуй, это самый безопасный инструмент расчетов и финансирования импортных операций, позволяющий минимизировать риски как покупателя, так и поставщика по международным сделкам, а также привлечь более дешевое иностранное фондирование. При покупке оборудования свыше 1 млн долларов США / евро со сроком окупаемости более 3 лет мы готовы использовать продукты зарубежных экспортно-кредитных агентств, которые могут существенно снизить стоимость заимствования.
Для российских экспортеров существуют различные продукты по снижению рисков неполучения выручки, а также предоставления финансирования для выполнения экспортного контракта. ПСБ в партнерстве со страховыми агентствами может, например, застраховать и профинансировать отсрочку платежа иностранному покупателю до 100% стоимости контракта.
- Клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, находятся под влиянием валютного риска. Какие инструменты хеджирования использует Промсвязьбанк?
- Банк предлагает гибкие инструменты хеджирования, с помощью которых клиенты смогут эффективно застраховать свои валютные, процентные и сырьевые риски. Стандартные продукты - опцион и форвардный контракт. Есть и нестандартные, индивидуальные решения для хеджирования конкретных клиентов или сделок.
- Какие инструменты кредитования бизнеса во внешнеэкономической сфере пользуются наибольшей популярностью среди клиентов?
- Наибольший интерес представляют комплексные решения. Для экспортеров - предэкспортное финансирование на период производства и отгрузки, тендерные гарантии и гарантии возврата аванса, целевое финансирование иностранного покупателя либо экспортный факторинг. Для импортеров - непокрытые аккредитивы с постфинансированием с фиксацией задолженности в рублях. В качестве альтернативы также используются гарантии платежа или резервные аккредитивы, что существенно дешевле финансирования.
Вера КАЛИНИНА.
- Ашот БЫЧКОВ, управляющий менеджер по транзакционному бизнесу ПАО "Промсвязьбанк": Практически во всех странах, важных с точки зрения внешнеторгового оборота, у нас есть банки-партнеры
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