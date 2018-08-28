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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
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В НОМОС-РЕГИОБАНКе есть длинные деньги для предпринимателей
- Наталья Олеговна, как близко банк знаком с субъектами малого бизнеса региона?
- Наш банк имеет давние и сильные позиции в работе с малым бизнесом и в технологичном расчетно-кассовом обслуживании, и в кредитовании. У нас обслуживаются более 90 тысяч предприятий и предпринимателей ДФО. А вот специализированная линейка продуктов для малого бизнеса была разработана и предложена клиентам в 2011 году. Можно с уверенностью сказать, что этап становления прошел успешно. Результаты прошлого 2012 года показали, что мы взяли реванш на рынке: наш кредитный портфель по малому бизнесу вырос за год в 1,5 раза и в начале 2012 года составил 1,6 млрд рублей. При этом с введением новых технологий обслуживания увеличился клиентопоток банка.
- Предприниматели часто обращаются в банк за решением целого комплекса финансовых задач. Существуют ли особенности обслуживания таких клиентов?
- Мы пришли к выводу, что самые лучшие сделки, которые получаются у НОМОС-РЕГИОБАНКа, - это инвестиционные сделки, для совершения которых необходимо проводить всесторонний анализ клиента. Зачастую при заключении таких сделок приходится почти полностью структурировать расчеты за клиента. Но в итоге мы финансируем такие проекты. Даже те, за которые не берутся наши конкуренты. Есть банки, которые рассматривают работу в сегменте малого бизнеса как слишком сложный, чрезмерно рискованный и длительный путь получения прибыли. Но мы идем на это. При условии полной открытости и прозрачности со стороны клиента.
В конце 2012 года мы изменили стратегию работы наших подразделений по взаимодействию с малым предпринимательством. В Дальневосточном и Новосибирском макрорегионах НОМОС-БАНК запустил пилотный проект, выделив управления клиентских менеджеров. Работа выстраивается таким образом, чтобы клиент, обратившийся в отделы кредитования малого бизнеса, имел возможность решать все вопросы с личным менеджером. Сегодня этот проект активно развивается в Хабаровске, где сосредоточено наибольшее количество наших клиентов данного сегмента. В ближайшем будущем мы планируем запустить проект во всех регионах присутствия банка на территории ДФО.
- Очевидно, что на сегодняшний день потребность малого бизнеса в заемных средствах достаточно велика. Какие продукты и услуги банка помогают клиентам строить успешный бизнес?
- Продуктовая линейка НОМОС-РЕГИОБАНКа для малого бизнеса насчитывает более 20 продуктов. В структуре кредитного портфеля 50% приходятся на инвестиционные кредиты: открытие новых направлений бизнеса, расширение основных активов, модернизация промышленных мощностей. Продукты, связанные с пополнением оборотного капитала, составляют остальные 50% портфеля. Для развития бизнеса банк предоставляет как краткосрочные кредиты до 3 лет, так и «длинные» на срок до 10 лет.
- Учитывая долю, которую сегодня занимают долгосрочные займы в кредитном портфеле банка, можно констатировать рост спроса на длинные деньги у клиентов, представляющих малый бизнес. Связано ли кредитование на длительный срок с дополнительными рисками для банка?
- Для финансовой организации любое кредитование связано с рисками, но в НОМОС-РЕГИОБАНКе они всегда продуманы. Помимо необходимых ресурсов у нас есть грамотная система оценки рисков, которая позволяет банку достаточно активно работать с длительными кредитами. Имея возможность выплатить кредит за больший промежуток времени, клиент может реализовывать все свои инвестиционные планы, при этом стабильно функционировать. Чтобы создать комфортные условия работы для предпринимателя, банк предоставляет ему возможность выплачивать оптимальный размер кредитного платежа, сохраняя при этом его гармоничное соотношение с прибылью клиента. Мы понимаем, что на запуск инвестиционного проекта требуется не один месяц, а несколько лет, поэтому как для кредитора, так и для заемщика выгодно просчитать максимально комфортный срок возврата средств. Следует учитывать, что, при высокой рентабельности малого бизнеса, обороты у него намного ниже, чем у крупного.
- Согласно тенденции, дальневосточные бизнесмены готовы развивать свое дело не только в границах макрорегиона, но и за его пределами. Есть ли среди клиентов вашего банка те, кто уже отважился на подобные инвестиционные проекты?
- Мы испытываем гордость за клиентов, которые, поработав на Дальнем Востоке, планируют расширять свой бизнес и в других регионах. За последний год банком было реализовано три интересных инвестиционных проекта с достаточно крупным удельным весом от общего объема кредитного портфеля. Так, первый проект связан с расширением розничной сети ювелирных салонов в городе Москве с приобретением объекта недвижимости в центре столицы. Во втором проекте речь идет о развитии в Московской и Новосибирской областях бизнеса по оптовой реализации и поставке товаров народного потребления производства Японии и Южной Кореи. Еще один инвестпроект, который поддержал НОМОС-РЕГИОБАНК, - это расширение производства по ремонту железнодорожных путей и организация филиала предприятия в Амурской области. Для реализации бизнес-плана клиент приобрел в регионе объект недвижимости, основные средства и видит своей целью заключение контрактов на оказание услуг с подразделениями РЖД. Общая сумма таких инвестиционных сделок банка составила около 300 млн рублей.
Наибольший спрос на инвестиционные продукты можно отметить в Хабаровске, Комсомольске и Владивостоке. Предприниматели из Благовещенска и Биробиджана чаще пользуются кредитами на пополнение оборотных средств. В городе Благовещенске банк работает всего год, но по кредитованию малого бизнеса мы отмечаем высокий рост продаж.
- Условия предоставления средств для малого бизнеса лояльны?
- Не секрет, что малый бизнес часто бывает «завязан» на одном человеке: собственник является и коммерческим директором, и главным специалистом по закупу, и бухгалтером. Наши программы кредитования малого бизнеса выстроены именно под такие предприятия. Это программы беззалогового краткосрочного кредитования, более серьезные по суммам и срокам кредиты на развитие бизнеса, кредитные линии, линии овердрафтов, в т. ч. такие, лимит по которым открывается с первого дня обслуживания в банке с учетом оборотов в других банках. Мы применяем нестандартные схемы при кредитовании в рамках коммерческой ипотеки, автокредита для бизнеса и кредита на оборудование. Гибко мы подходим и к вопросам обеспечения.
Кстати, банк имеет возможность при недостатке залогового обеспечения выдавать предприятиям кредиты на развитие бизнеса под поручительство гарантийных фондов Амурской области, Хабаровского и Приморского краев.
- Насколько разнообразна отраслевая направленность малых предприятий, которые кредитует НОМОС-РЕГИОБАНК?
- Примечательно, что 80% клиентов занимаются оптовой и розничной торговлей. Бизнес, представленный в производстве и сфере услуг, составляет низкий процент в портфеле. К сожалению, население опасается заниматься данными направлениями, потому что эти виды деятельности связаны с определенными сложностями. Между тем сегодня в банк приходит большое количество строительных организаций, которые обращаются за кредитами на обеспечение заявки на участие в аукционах. У компаний-субподрядчиков также востребованы банковские гарантии на обеспечение контрактов - данные продукты у нас выдаются оперативно и без залога.
- В бизнесе важны доверительные партнерские отношения. Клиенты НОМОС-РЕГИОБАНКамогут рассчитывать на партнерский диалог?
- В работе с малым бизнесом очень важно поддерживать тесное сотрудничество. За первый квартал 2013 года в разных дальневосточных регионах мы провели три специальных семинара для клиентов малого бизнеса. Предприниматели имели возможность не просто узнать о новых продуктах, но и получить полезную информацию об изменениях в бухгалтерском и налоговом законодательстве, которая обязательно будет учтена на практике. Мы приглашаем и представителей структур правительства субъектов, которые занимаются непосредственно поддержкой малого и среднего предпринимательства. Такие гости знакомят клиентов банка с мерами региональной и муниципальной поддержки бизнеса, рассказывают о программах, по которым предприниматели могут получить гранты либо возмещение по процентным ставкам кредитных ресурсов. Субъекты малого бизнеса могут рассчитывать на такую помощь, если их деятельность попадает в список приоритетных отраслей.
Клиенты оценили возможность подать онлайн заявки на кредиты, зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание на сайте www.nomos-regiobank.ru.
Мария КОНСТАНТИНОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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