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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:11 |
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Алексей МАРЕЙ: Мы хотим, чтобы дальневосточники выбирали Альфа-Банк именно благодаря передовым мобильным продуктам
- Чем вызван ваш визит в наш город в столь представительном составе?
- Мы приехали, прежде всего, для того, чтобы посмотреть, как здесь развивается бизнес банка, встретиться с сотрудниками, обсудить с ними текущие цели и задачи, услышать от них, что у нас хорошо, а что не работает. Мы встретились также с ключевыми клиентами, с представителями средств массовой информации и власти, бизнес-партнерами. Наш банк - федеральный, но при этом ставим цель сделать его локальным в каждом городе. То есть совместить всю мощь крупнейшего частного банка страны с особенностями местного рынка.
- Как вам обновленный Владивосток?
- Владивосток - очень красивый город. Те инвестиции, которые пришли сюда в последние годы, помогли создать современную инфраструктуру, изменить его облик. Город выглядит сияющим, это есть и в ощущениях горожан. Люди, которые живут у моря, определенно наделены особой энергетикой. И та теплота, которую мы здесь встретили, заставляется задуматься о том, чтобы приехать сюда снова.
- В чем, по-вашему, региональная специфика банковского бизнеса на Дальнем Востоке?
- Не буду оригинальным, первое, что я ощутил на себе, - это разница во времени. Ну а если смотреть глубже, то на Дальнем Востоке немного другие торговые партнеры. Бизнес завязан на Японию, Китай, поэтому банку важно предоставлять клиентам возможность расчетов в иенах и юанях, соответственно, обеспечить их современными инструментами внешнеторгового финансирования. В регионе развита рыбодобывающая промышленность, которая, безусловно, несет в себе специфику, и нужно уметь кредитовать подобные компании, понимать, условно говоря, чем отличаются технологии добычи тунца и минтая. В регионе достаточно развит военно-промышленный комплекс, многие компании которого являются нашими клиентами, и так далее.
- Насколько успешен бизнес Альфа-Банка в нашем регионе?
- Темпы его развития нас вполне устраивают. Текущие результаты позволяют видеть, что мы будем дальше инвестировать в экономику региона, как будем продолжать наше развитие. Мы будем в регионе наращивать клиентскую базу, открывать новые отделения и расширять точки присутствия. Но главный акцент все-таки не на экстенсивный рост, мы банк инновационных технологий и хотим, чтобы дальневосточники выбирали Альфа-Банк именно благодаря передовым мобильным продуктам, которые во многом эксклюзивны на рынке, приходили к нам за удобством, высоким сервисом.
- В чем вы видите залог успеха регионального развития банка?
- В том, чтобы быть ближе к клиенту, смотреть на бизнес его глазами, понимать его потребности и предлагать ему не просто банковские продукты, а решения, продиктованные его потребностями, помогающие ему выполнить важные для него задачи. Понятно, что в каждом регионе есть своя специфика бизнеса, которую мы так или иначе отражаем в тех предложениях, которые у нас есть. Но в отношениях с клиентами нельзя говорить о какой-то специфике. В Альфа-Банке существуют единая система ценностей, стандарты и правила работы, которые сотрудники демонстрируют независимо от того, работают ли они в Калининграде, в Москве, на Дальнем Востоке или Сибири. И для нас это важная часть корпоративной культуры.
- Бытует мнение, что чем дальше от Москвы, тем больше проблем с набором сотрудников, с управлением банковским отделением. Вы с такими проблемами сталкивались?
- Мы, скорее, видим обратную ситуацию. Потому что работать в «Альфе» очень престижно: в регионах показатели текучки заметно ниже, чем в Москве. Кроме того, мы берем на работу далеко не каждого, кто приходит к нам устраиваться: отбираем людей как раз по соответствию тем самым ценностям, о которых я говорил. Это самый легкий способ обеспечить стандарты качества работы, потому что тебе не надо контролировать их исполнение. Мы изначально берем тех, кого контролировать не нужно. Как не нужно контролировать вежливых людей, которые здороваются, говорят «спасибо», «до свидания», проявляют участие, внимание и уважение.
- На что сейчас ориентирован розничный клиент Альфа-Банка?
- Вряд ли он просыпается утром и думает о банковских продуктах. Скорее, мысли его заняты тем, что хочется в жизни интересного получить, как успеть все, что задумал, в один день вписать, как сделать так, чтобы было просто и удобно, по возможности легко и, главное, безопасно. Поэтому все эти решения мы им даем. Мы развиваем дистанционные каналы, у нас фантастическая новая версия интернет-банка «Альфа-Клик», в которой появился ряд абсолютно новых функций, мы предлагаем новую версию мобильного приложения для всех существующих платформ. Эти решения позволяют делать огромное количество платежей и решать кучу вопросов, не просто не выходя из дома, а фактически на расстоянии руки. Мы видим, что экономия времени клиентов - одна из тех ценностей, которые им нужны, и мы ее даем.
- Каковы перспективы банка в розничном и корпоративном бизнесе?
- Темпы роста розничного кредитования в этом году замедлятся и составят около 25-30%. Спрос на кредитные карты останется высоким: в конце апреля наша доля на этом рынке достигла 5%, и, я думаю, в ближайшее время мы займем 5-е место среди российских банков и будем бороться за 4-е место.
Важно отметить, что у нас очень устойчиво растет база остатков на счетах до востребования физических лиц. Мы занимаем 2-е место в стране на этом рынке после Сбербанка. Это говорит о том, что огромное количество людей, а их уже почти 9 млн, выбирают наш банк в качестве своего основного банка: хранят зарплату, проводят свои ежедневные платежи, пользуются дебетовыми и кредитными картами.
Рынок корпоративного кредитования, по нашему прогнозу, вырастет в пределах 10-15%. Корпоративных клиентов у нас порядка 75 тысяч, включая клиентов малого бизнеса и предпринимателей. Более того - мы наблюдаем серьезный рост клиентской базы в секторе малого бизнеса.
- Поддержка малого бизнеса - это стратегическое направление банка?
- Да. Мы начали его серьезно развивать два года назад и за это время фактически удвоили количество клиентов. Ежемесячно нашими клиентами становятся порядка 5 тысяч компаний. К примеру, год назад к нам приходили максимум 1,5 тысячи компаний в месяц. Это говорит о том, что все больше бизнесменов понимают: Альфа-Банк - это их банк. «Альфа» - не только хороший кредитор, но это и банк, который действительно помогает малому бизнесу становиться большим.
- Чем он удобен малому бизнесу?
- Технологичностью. Ведь что такое малый бизнес? Это люди, которые постоянно находятся в движении, они очень мобильны. Им нужно быстрое зачисление денег, им нужны понятные тарифы, простая модель работы. Но не менее важно и отношение банка. Мы постарались сделать общение клиента с банком максимально удобным, предложить помимо расчетов и банковских продуктов дополнительные небанковские услуги, которые значительно облегчают жизнь предпринимателя.
Например, наш интернет-банк интегрирован с онлайн-бухгалтерией «Мое дело» или «Эльба». Предприниматель может вести бухгалтерию в одном окне с интернет-банком - отправлять платежи, получать выписки, формировать налоговые платежи. А вносить или снимать выручку через банкомат удобно с помощью уникальной карты «Альфа-Cash» - круглые сутки семь дней в неделю, и неважно, работает в этот момент отделение банка или нет.
Еще один пример того, что Альфа-Банк предлагает своим клиентам больше, чем просто банковское обслуживание - наша программа привилегий «Клуб клиентов». В каждом городе присутствия банка мы выбрали партнеров программы - лидеров в своей отрасли: поставщиков офисной мебели, канцелярских принадлежностей, питьевой воды, клининговых и курьерских услуг и т. д. Они получают бесплатную рекламу на нашем сайте и, как следствие, дополнительный поток клиентов, а остальные клиенты банка (участники программы) - скидки на товары и услуги, необходимые для поддержания и развития своего бизнеса.
Сотрудничая с нами, предприниматели могут получить и правовую поддержку, и дополнительную сумму на контекстную рекламу в Яндекс.Директе. Это лишь несколько примеров.
- Стремятся ли клиенты к обслуживанию онлайн и насколько важно для них наличие банковских офисов?
- Мне кажется, это вопрос эволюции и клиентов, и банков. Все больше людей в Интернете не только получают информацию, но и что-то приобретают. Но доверие к тому, что виртуально, непросто заслужить. Думаю, большинство наших клиентов как раз в нас ценят то, что мы даем возможность выбора: прийти в отделение, где есть человек, с которым ты можешь поговорить и решить проблему, или самому решить вопрос в Интернете. Главное, чтобы клиенту это было удобно, легко, безопасно. Например, тот же «Альфа-Клик» в прошлом году получил премию Рунета как лучший интернет-банк страны.
- Как вы оцениваете в целом ситуацию в экономике? Будет кризис или нет?
- Статистика наглядно показывает, что рост экономики замедляется. На это влияет несколько глобальных макрофакторов, в частности замедление экономики Китая, которая является основным потребителем наших энергоресурсов и сырья. Но при этом будут развиваться такие секторы, как розничная торговля, то есть те, которые ориентированы на создание определенных ценностей для конечных потребителей. В целом ситуация ровная. Возможны ли какие-то внешние мгновенные шоки? Думаю, в 2013-м и первой половине 2014 года каких-то очень резких внешних шоков ждать не придется. Скорее всего, эта ровная ситуация сохранится, а выигрывать будут те компании, которые создают ценности для своих клиентов, оптимизируя бизнес, работая над снижением издержек и повышением производительности труда.
Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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