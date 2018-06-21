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18 Ноября 2012, 22:25 | Финансы

Сбербанк: Внутрироссийский аккредитив. Мы делаем сложное простым

Представьте, что для торговли наступили счастливые времена: покупателю и продавцу теперь не надо беспокоиться о надежности партнера, успех любой сделки гарантирован одним из крупнейших банков страны.

Не надо брать дорогостоящий кредит на предоплату и отправлять деньги «неизвестно кому». Не надо волноваться по поводу прохождения оплаты: у продавца с покупателем один банк, и он получит деньги сразу после отгрузки товара или оказания услуги. Представьте: каждый продавец страны настолько доверяет Вам, что готов предоставить товар под полную реализацию. Хотите жить в такой стране? Вы уже в ней живете.

Сбербанк предоставляет уникальную возможность: теперь любая торговая операция физического или юридического лица может быть обеспечена внутрироссийским аккредитивом, дающим максимальную уверенность обоим партнерам в успешном исходе сделки. За последние два года спрос на данный продукт вырос многократно, и уже тысячи предприятий и граждан выбирают один из наиболее защищенных способов обмена любого товара/услуги на деньги везде, где есть отделения Сбербанка - то есть действительно по всей России.

Суть аккредитива проста: Сбербанк обязуется заплатить продавцу на условиях «деньги против документов». Покупатель может внести эти деньги полностью или частично - на оставшуюся часть суммы Сбербанк готов предоставить кредит на особых, льготных условиях. Эти средства полностью блокируются - до них не сможет добраться никто, даже ликвидация или банкротство фирмы им не страшны. При этом банк до отгрузки товара не отвлекает собственные средства - а значит, и клиенту эта операция обходится дешевле. Уникальный станок можно изготовить только за несколько месяцев и под заказ? Закажите его сейчас - завод немедленно получит гарантию оплаты и приступит к производству, и пока товар не будет отгружен, деньги не уйдут из вашего банка. Контракт можно разбить на несколько этапов: например, поставщику могут еще до завершения сделки компенсировать транспортные расходы. Ваша сделка связана с куплей-продажей долей предприятия? Документы по ней вместе с Вами проверят специалисты Сбербанка. Хотите купить недвижимость, и Вам обещают «газ, свет и воду»? Сбербанк выплатит деньги только после того, как газ, свет и вода действительно появятся. Контрагент предлагает какие-то ценные бумаги на «особо привлекательных» условиях? Сделка выгодная, но подозрительная? Предложите ему расплатиться аккредитивом Сбербанка и перестаньте волноваться за судьбу своих денег. Ваш регион участвует в финансировании госпрограммы? Используйте для расчетов с подрядчиками внутрироссийские аккредитивы.

У заказчика нет свободных средств? Сбербанк предложит непокрытый аккредитив или оформит в рамках аккредитива льготный кредит. Понятно, что такая операция обойдется несколько дороже - ведь банк берет на себя дополнительный риск. Но зато покупатель не отвлекает средства до момента непосредственных расчетов по договору - можно вообще получить товар, реализовать его и только после этого осуществить оплату, при этом, у поставщика Вы будете на хорошем счету, как надежный клиент. Кстати, лимит, открываемый Сбербанком по непокрытым аккредитивам, распространяется и на международные операции клиента. И, учитывая налаженные партнерские связи Сбербанка с множеством зарубежных банков и наличие сети дочерних зарубежных банков, это явное преимущество для компаний, выходящих на мировой рынок. Наконец, с этого лета в российском законодательстве появилось такое понятие, как «трансферация»: теперь в сложных сделках обязательства по аккредитиву могут передаваться по цепочке, от участника к участнику. В результате, гарантию платежа от заказчика крупного проекта теперь может получить не только генподрядчик, но и субподрядчики. С использованием аккредитива можно так выстроить многостороннюю сделку, что участники на разных концах цепочки вообще не узнают друг о друге. Например, посреднику не надо волноваться, что продавец и покупатель договорятся напрямую: покупатель гарантирует платеж посреднику, посредник передает аналогичное обязательство продавцу, товар отгружен - все получили свое. И поскольку расчеты происходят внутри одного банка, все делается быстро и дешево. Аккредитив можно открыть в том отделении Сбербанка, где вы обслуживаетесь, и максимум через день ваш контрагент, хотя бы и на другом конце страны, получит с аккредитивом необходимую ему гарантию оплаты своего товара или услуги.

Для открытия аккредитива требуется только заявление клиента, форма которого размещена в разделе «Документарные операции» официального сайта банка - www.sberbank.ru.

«OAO «Сбербанк России». Реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012.»

"Дальневосточный капитал".

 

Теги: банки 


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