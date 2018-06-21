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Среда| 18 Июля, 20:42 |
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг "Ханты-Мансийского банка Открытие"
Агентство S&P отмечает, что основанием для подтверждения рейтинга «Ханты-Мансийскому банку Открытие» стал его статус «ключевой» дочерней структуры банка «ФК Открытие» - головной организации банковской группы «Открытие».
«Мы считаем, что объединенный и, как следствие, более крупный банк имеет большее значение для общей стратегии группы; на его долю приходится около 40% консолидированного баланса группы, и банк в значительной степени интегрирован в ее деятельность. В связи с этим рейтинги ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» приравнены к оценке кредитного профиля группы - «BB-» - в соответствии с нашими критериями присвоения рейтингов финансовым группам», - подчеркивают аналитики агентства.
Прогноз «Стабильный» по рейтингам «Ханты-Мансийского банка Открытие» отражает аналогичный прогноз по рейтингам банка «ФК Открытие». Аналитики агентства считают, что объединенный банк является ключевой дочерней структурой, имеющей большое значение для группы, и его рейтинги и прогноз по рейтингам будут определяться рейтингами и прогнозом банка «ФК Открытие».
Одновременно агентство S&P повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка «Открытие» с «В+/В» до «BB-/B» по международной и с «ruA+» до «ruAА-» по национальной шкале и отозвало все рейтинги банка «Открытие», прогноз на момент отзыва рейтингов «стабильный». Основанием для отзыва рейтингов стало прекращение деятельности банка «Открытие» в качестве самостоятельного юридического лица в результате присоединения к Ханты-Мансийскому банку.
Рейтинги долгосрочных и краткосрочных валютных депозитов «Ханты-Мансийского банка Открытие», присвоенные агентством Moody’s, находятся на уровне Ba3/NP, рейтинг по национальной шкале - Aa3.ru. Прогноз по рейтингам - «стабильный».
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