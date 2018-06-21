|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Июля, 20:42 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018
18.07 |"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ"
18.07 |Во Владивостоке сдан в эксплуатацию очередной жилой дом
17.07 |Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов
17.07 |В Приморье появится морское такси и новый развлекательный центр
17.07 |Более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца в Якутии
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
18 Декабря 2014, 20:59 | Финансы
Дальневосточный Сбербанк выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов
Дальневосточный Сбербанк за девять месяцев выдал 26,8 млрд рублей ипотечных кредитов, что выше показателя за аналогичный период 2013 года на 51%.
По данным на 1 ноября 2014 года, клиенты Дальневосточного Сбербанка оформили 14 тыс. ипотечных кредитов, в том числе 3,7 тысячи в Приморском и 4,5 тысячи в Хабаровском крае.
«Ипотечное кредитование в 2014 году растет опережающими темпами, и высокий спрос на ипотечные кредиты продолжает сохраняться. В этом году рекордными стали июль и август, - прокомментировал Евгений ТИТОВ, председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». - Банк активно работает с застройщиками как в части кредитования объектов жилой недвижимости, так и в сфере ипотечного кредитования. Так, сегодня нами аккредитовано 136 объектов недвижимости, а нашими официальными партнерами являются 1050 застройщиков и риэлторов».
Loading...
Новости раздела
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram