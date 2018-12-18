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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Альфа-Банк повышает уровень безопасности
Альфа-Банк ввел возможность подтверждения платежей отпечатком пальца в мобильном приложении для корпоративных клиентов. Это обеспечивает повышенный уровень безопасности, так как делает невозможным подтверждение мошеннической транзакции путем перехвата SMS-сообщения.
Новая функция избавляет пользователей мобильного банка от необходимости вручную вводить SMS-коды. После формирования платежного поручения клиент одним касанием подписывает его электронной подписью с подтверждением отпечатком пальца, либо специальным пин-кодом, установленным самим пользователем. Функция доступна как на iOS-, так и на Android-устройствах.
«Электронная подпись с подтверждением по отпечатку пальца существенно повышает уровень безопасности платежей в “Альфа-Бизнес-Мобайл”. Кроме того, это очень удобно. Мы каждый день получаем положительную обратную связь от клиентов, - отметил Денис Осин, руководитель Блока “Малый и средний корпоративный бизнес” Альфа-Банка. - Уже более 20% пользователей нашего мобильного приложения для юрлиц подтверждают платежи отпечатком пальца».
Техническая реализация новой функции выполнена с помощью решения PayControl, разработанного компанией SafeTech. PayControl обеспечивает формирование электронной подписи на основе данных конкретной транзакции и уникальных характеристик используемого мобильного устройства.
«Интеграция решения PayControl в систему мобильного банка “Альфа-Бизнес Мобайл” интересна и показательна для всей российской банковской сферы, - отметила Верестникова Дарья, директор по развитию бизнеса компании SafeTech. - Мобильный банк со встроенным решением подписи в смартфоне позволит Альфа-Банку не только решить задачи повышения безопасности и удобства обслуживания клиентов, но и активнее двигаться вперед по пути своего технологического развития - создавать и предоставлять новые цифровые сервисы, для которых необходима мобильная электронная подпись».
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