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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески
О планах банка по увеличению своей доли на дальневосточном рынке «ДК» рассказал управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай ДОЛГУШЕВ.
- Николай Александрович, для банка уходящий год был не самым простым, но и очень плодотворным одновременно. Завершается интеграция крупных игроков банковского сектора под единым брендом «Открытие». Каким будет бизнес банка на Дальнем Востоке?
- Окончательное решение об объединении Бинбанка и банка «Открытие» было принято в текущем 2018 году. Юридически этот процесс завершится 1 января 2019 года. В результате слияния банков на дальневосточном рынке появится новый крупный игрок, который предложит своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов.
Приоритетная задача этого года заключалась в том, чтобы интеграционные процессы не создавали проблем для наших клиентов. На данный момент сформирована профессиональная команда специалистов, а также создана база необходимых ресурсов. Мы полностью готовы к решению новых амбициозных задач, которые ставит перед нами головной банк. Наша цель - создать универсальный, надежный, инновационный банк, который станет еще доступнее для клиентов. И банк «Открытие», и Бинбанк всегда позиционировали себя в качестве технологических лидеров. Эти сильные стороны мы будем развивать и в дальнейшем. С 1 января 2019 года сеть объединенного банка будет представлена более чем 800 офисами. По размеру сети, числу активных клиентов и показателям бизнеса объединенный банк будет входить в десятку лидеров по стране.
Досье "Дальневосточного капитала": Николай Долгушев родился в Томске. Получил два высших образования - инженера в Томском политехническом институте и экономиста в Томском государственном университете. Карьеру в финансовой сфере Николай Долгушев начал с должности ведущего экономиста. С 2005 года - специалист по лизинговым операциям, с начала 2006 года - директор крупной лизинговой компании в Сибирском федеральном округе. В 2010-2016 гг. работал на руководящих позициях в филиалах коммерческих банков в Томске, Иркутске, Владивостоке. В октябре 2016 года Николай Долгушев возглавил Дальневосточный филиал банка «Открытие». На этом посту ему удалось существенно нарастить присутствие банка на рынке и кратно увеличить бизнес-показатели. В июле 2018 года Николай Долгушев назначен бизнес-лидером банковской группы «Открытие» на Дальнем Востоке.
Если говорить конкретно о Дальневосточном регионе, то здесь «Открытие» также ждет расширение сети, количество банковских отделений увеличится. Отделения Бинбанка, которые на данный момент продолжают работать в Благовещенске, Владивостоке и в Хабаровске, будут трансформированы в отделения банка «Открытие». То же самое касается и отделений Бинбанка, работающих в Бурятии и Забайкальском крае, - регионах, которые недавно присоединились к ДФО.
Отделения банка «Открытие» уже сейчас успешно работают в Приморском крае, на Сахалине. В планах - расширить географию деятельности, открыв отделения и в других субъектах Российской Федерации. Новые офисы появятся в Якутии, на Камчатке. Мы уверены, что новый формат банковских продуктов и высокий уровень обслуживания клиентов должны быть доступны всем гражданам России, в том числе - и жителям удаленных дальневосточных регионов.
Помимо географического расширения, перед нами стоит задача кардинально изменить формат работы объединенного банка, создать настолько комфортную атмосферу, чтобы настоящие и будущие клиенты банка связывали с нами свои долгосрочные планы, возвращались к нам вновь и вновь. Например, в ближайшее время ряд офисов банка «Открытие» будет оснащен «детскими зонами», индивидуальными автопарковками и другими элементами комфорта. Мы хотим, чтобы бренд банка «Открытие» ассоциировался с удобством, заботой, дружественным отношением.
- По итогам 9 месяцев 2018 года банк демонстрирует в регионе хорошую динамику в сегменте розничного бизнеса. Какие предложения определяют эту динамику?
- С приходом нового акционера (Банку России принадлежат 99,99% акций банка) в 2018 году ситуация в сфере развития кредитования в банке кардинально изменилась, данному направлению бизнеса решено было уделять наибольшее внимание. Мы буквально «ворвались» на рынок кредитования, за короткий период времени показав существенный прирост бизнеса, особенно в розничном сегменте. Год еще не закончился, но, подводя итоги, могу с уверенностью заявить: месячный объем потребительских кредитов, выдаваемый банком в Дальневосточном регионе сегодня, превышает объем кредитов, предоставленных «Открытием» за весь прошлый год.
Одним из «топовых» продуктов, позволивших расширить присутствие банка на дальневосточном рынке, стала программа рефинансирования кредитов по фиксированной ставке 11,9%, в том числе полученных в сторонних банках. Важным конкурентным преимуществом этого предложения является то, что обязательного страхования не требуется.
Повышенным спросом в этом году пользовались предложения банка по ипотечному кредитованию. Ставка по ипотеке на новое жилье в настоящее время составляет от 9,3%. Так, только в Хабаровском крае в октябре банк «Открытие» выдал ипотечные кредиты на сумму 150 млн рублей, Бинбанк - порядка 90 млн рублей. И мы не сомневаемся в том, что эти объемы будут только расти.
- Расскажите о наиболее привлекательных предложениях среди карточных продуктов банка, какие опции они в себе заключают?
- Отмечу, что была существенно пересмотрена вся продуктовая линейка банка. Как раз, один из самых удобных, выгодных и востребованных продуктов, разработанных банком «Открытие», - это дебетовая карта «Opencard».Объединяя преимущества сразу нескольких карт, она дает возможность снимать средства без комиссии в банкоматах любого банка страны, в пределах лимита осуществлять переводы по реквизитам на счета клиентов других банков, на карты других банков в пределах достаточной суммы и юридическим организациям абсолютно бесплатно. Кроме того, «Opencard» предусматривает кэшбэк до 3% и может стать вашей зарплатной картой.
- Ранее банк «Открытие» практически не занимался кредитованием малого и среднего бизнеса (МСБ). Какие изменения в этой части произошли сегодня?
- К категории МСБ наш банк относит организации с выручкой до 3 млрд рублей в год, а это огромное количество компаний. Мы считаем данный сектор очень перспективным. В 2018 году банк активно разрабатывал новые конкурентные продукты и акции, способные заинтересовать представителей малого и среднего бизнеса. Например, у дальневосточных бизнесменов все большей популярностью пользуется программа рефинансирования кредитов МСБ по эффективной ставке 8,7%. По такой же ставке мы предлагаем бизнесу ресурсы на пополнение оборотных средств. Помимо этого, широкий спектр услуг связан с расчетно-кассовым обслуживанием, сопровождением внешнеэкономической деятельности, документарными продуктами (гарантии и аккредитивы), эквайрингом и другими транзакционными сервисами.
В целом, за 9 месяцев в ДФО наш банк выдал кредиты МСБ на сумму 560 млн рублей, при этом кредитный портфель в этом году достиг 750 млн рублей. До конца этого года перед нами стоят амбициозные задачи по наращиванию кредитного портфеля МСБ до 2 млрд рублей. Если говорить о крупном бизнесе, то к концу 2020 года в планах банка «Открытие» - выйти на лидирующие позиции на рынке ДФО в данном направлении, доведя объем кредитного портфеля до 10-15 млрд рублей.
- Будет ли удовлетворять потребности клиентов количество расположенных на Дальнем Востоке банкоматов?
- Безусловно, трансформация сети банкоматов также входит в стратегию развития банка «Открытие». Мы планируем не только увеличение числа банкоматов и перемещение их в более комфортные локации для клиентов, но и модернизацию самой сети. Устаревшие банкоматы будут заменены на современные, позволяющие совмещать операции снятия и внесения наличных денег, а также сводящие к минимуму количество возможных ошибок.
Уже сегодня банкоматы Бинбанка и банка «Открытие» работают в формате единой сети. Клиенты обеих кредитных организаций могут проводить операции в банкоматах без каких-либо ограничений и комиссий.
Кроме того, вновь возвращаясь к уникальному продукту - карте «Opencard», с ее помощью наши клиенты могут снимать средства без комиссии в банкомате любого банка. То есть, в перспективе, количество банкоматов банка «Открытие» для наших клиентов большой роли играть не будет.
- Какие задачи по развитию Дальневосточного филиала банка «Открытие» поставлены на новый, 2019, год?
- Работы предстоит очень много, ведь 2019 год мы определили для себя как время интенсивного роста. Будут окончательно сформированы ключевые фокусы в кредитовании, которые затронут все сегменты современного рынка. Банк планирует плотно работать в крае с органами власти всех уровней, в том числе, по направлению финансирования дефицитов региональных бюджетов, участвовать в государственных программах поддержки бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.
Мы планируем значительно увеличить нашу долю рынка в зарплатном обслуживании, продолжать интенсивное развитие в направлении предоставления услуг сбережения денежных средств, в том числе - инвестиционных продуктов, развивать банковские сервисы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, расчетно-кассовые услуги, дистанционные каналы обслуживания клиентов и многое другое. Также наша цель в новом году - унифицировать региональную сеть, окончательно переведя Бинбанк на платформу банка «Открытие». Это позволит нам многократно вырасти в объемах бизнеса и предложить нашим клиентам много новых, интересных и удобных продуктов.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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