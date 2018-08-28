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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Октября, 15:16 |
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Татьяна Медведева, генеральный директор страховой группы "ХОСКА": Автомобилистов ждут изменения по ОСАГО
Одним словом, выплаты потерпевшим в результате ДТП выросли, проблемы по выплатам и время, затраченное на оформление полиса, сократились. Эти положительные изменения автомобилисты уже успели оценить. Что ждать от ОСАГО в 2016 году?
Этот год, на мой взгляд, продолжит положительные тенденции 2015 года и будет направлен на то, чтобы сделать автострахование более прозрачным и удобным для клиентов. Я ожидаю, что системы присвоения коэффициента «бонус-малус» и регулирования единой автоматизированной системы (Бюро страховых историй) будут совершенствоваться.
Наиболее обсуждаемая тема - прямое урегулирование убытков по ОСАГО. Такая практика дает клиенту право выбора: обращаться за выплатой в свою страховую компанию или же компанию виновника. При этом в аварии должно быть всего два автомобиля, которые застрахованы по ОСАГО, и не должен быть причинен вред здоровью людей. Данная система позволяет снизить количество претензий к страховым компаниям и значительно упрощает жизнь клиенту. В 2016 году в ПВУ изменений не ожидается. По урегулированию в рамках европротокола (оформления ДТП без участия ГИБДД) ожидается увеличение лимита выплат до 400 тысяч при применении возможностей системы ГЛОНАСС. Так уже сделано в экспериментальных районах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области), но вследствие технических ограничений увеличение лимита вряд ли произойдет скоро.
С 1 июля 2016 года станет доступной услуга оформления полиса ОСАГО в электронном виде для юридических лиц. Продажи ОСАГО через интернет гражданам стартовали 1 июля 2015 года. У автомобилистов появилась возможность пролонгации действующих договоров ОСАГО в тех страховых компаниях, где они были изначально заключены. С 1 октября 2015 г. купить полис через интернет стало возможно в любой компании, осуществляющей данную услугу. За 2015 год по стране было продано около 50 тысяч таких полисов. Е-полис в настоящее время покупают во всех без исключения регионах России, при этом лидером по числу заключенных онлайн-договоров является Краснодарский край. Также в первую десятку входят Волгоградская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская области, Ставропольский край, Республика Татарстан, г. Москва и Республика Башкортостан. Дальневосточники пока только «пробуют» эту услугу, наибольший интерес отмечается среди жителей Камчатки и Амурской области.
Если говорить о стоимости полиса ОСАГО, то я думаю, что в 2016 году роста тарифа бояться не стоит. Все мы помним, что в 2015 году тариф на ОСАГО увеличивали два раза, в итоге рост составил примерно 40% от изначальной стоимости. Стоимость полиса ОСАГО в 2016 году значительно не изменится (если рост будет, то в пределах 5-10%) и останется на прежнем уровне для большинства автомобилистов. А вот для злостных нарушителей ПДД ОСАГО может существенно подорожать. По информации Центробанка, планируется ввести новый коэффициент, при этом конкретный перечень нарушений еще не раскрывается. На мой взгляд, этот коэффициент будет учитывать штрафы за езду в нетрезвом виде, проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной.
Пока нет ясности и в вопросе о том, будет ли государство регулировать цены на ОСАГО. РСА к февралю 2016 года планирует подготовить и представить в ЦБ проект плана по переходу на свободный тариф ОСАГО. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, существуют отдельные мнения, что это возможно не ранее 2020 года.
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