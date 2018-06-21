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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:16 |
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Росбанк И ОАО "Высочайший" заключили кредитное соглашение
Срок кредитной линии - 36 месяцев, финансирование предоставлено по плавающей процентной ставке на базе трехмесячного LIBOR.
«Высочайший» (GV Gold) основал ТЗРК в 2012 году для реализации проекта по освоению месторождения Дражного. Компания ведет подготовительные работы для строительства Тарынского горно-обогатительного комбината. Ввод в эксплуатацию первой очереди ГОКа запланирован на конец 2016-го - начало 2017 года. Проектная мощность первой очереди проекта составит 700 тысяч тонн руды в год.
По словам заместителя генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Высочайший» (GV Gold) Вадима ДУБОВИКА, полученная кредитная линия позволила диверсифицировать кредитный портфель группы компаний и начать сотрудничество с надежным институтом для финансирования одного из ключевых проектов. «Мы высоко ценим глубокое понимание потребностей нашей компании со стороны Росбанка и группы Societe Generale, а также высокий профессионализм их сотрудников», - говорит менеджер.
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