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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:37 |
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Сбербанк запустил продукт для аграриев
Кредит предоставляется как до, так и после проведения посевных работ. В числе целей кредитования закупка семян, средств защиты растений, удобрений, горюче-смазочных материалов, материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, уплата страховых вносов при страховании урожая и приобретение электроэнергии, используемой для орошения. В качестве обеспечения по кредиту может использоваться залог будущего урожая. Новый кредит предоставляется сроком до 18 месяцев.
«Традиционно весна - время, когда аграриям требуются дополнительные средства для улучшения своего хозяйства. Новый кредитный продукт Сбербанка поможет дальневосточным сельхозпроизводителям провести посевные работы своевременно и качественно», - подчеркнула Марина ПЕРЕБЕЙНУС, заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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Думаю, что у данной программы есть будущее. Нашим аграриям очень нужна финансовая поддержка, потому как вести хозяйство на Дальнем Востоке более трудоёмко и затратно, чем на материковой части России.
К сожалению, крестьяне народ не богатый, поэтому если процент выплаты кредита будет не высок, тогда данная программа кредитования, является очень перспективной для проведения полноценных посевных работ, так-как чаще всего в этот период нам не хватает финансовой возможности, чтобы в полном объёме закончить посевные работы.
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