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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 07 Октября, 02:59 |
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Группа ВТБ признана самым привлекательным работодателем
Randstad Award - это единственная награда в своей области, которая отражает реальные мнения людей - то, что они действительно думают о той или иной компании. Фокус исследования сделан на три основных момента: узнаваемость бренда, его абсолютная и сравнительная привлекательность как работодателя.
Объектом исследования в России стали 150 крупнейших по численности персонала компаний-работодателей из 15 значимых секторов экономики страны. В онлайн-опросе приняли участие 9106 респондентов из 8 федеральных округов РФ. В первую очередь респонденты оценивали важность ключевых критериев выбора работодателя, а также отвечали на дополнительные вопросы. Среди них поведение и предпочтения на рынке труда, планы и причины смены работы, факторы, мотивирующие на продолжение сотрудничества с текущим работодателем, современные каналы поиска информации о возможностях трудоустройства.
«Для нас большая честь стать лауреатом премии Randstad Award, - заявила старший вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом ВТБ Наталья НИКИФОРОВА. - Исследование подтверждает позитивное отношение людей к бренду ВТБ, поэтому для нас особенно ценно получить признание общества как лучшего работодателя в российской сфере финансов».
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