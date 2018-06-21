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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:59 |
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На аналитические обзоры Сбербанка подписаны уже более 100 крупнейших компаний региона
«Sberbank CIB оперативно реагирует на мировые тренды, предвосхищая потребности бизнеса, - отмечает управляющий директор CIB Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Сергей РАДЮШКИН. - Сбербанк обладает громадным аналитическим потенциалом, который мы считаем своим конкурентным преимуществом. Поэтому у наших клиентов есть уникальная возможность получать ежедневные аналитические обзоры Sberbank Investment по своему профилю деятельности».
Причем география обзоров распространяется не только на Россию в целом, но и на Дальний Восток, для чего в Дальневосточном Сбербанке создано специальное подразделение. Аналитика с региональной спецификой становится эффективным инструментом бизнес-планирования для предприятий.
«На аналитические обзоры Сбербанка подписаны уже более 100 крупнейших компаний региона, - продолжает Сергей Радюшкин. - Услуга предоставляется совершенно бесплатно и приносит предприятиям реальные деньги».
Досье «Дальневосточного капитала»: Sberbank CIB (corporate and investment banking) - корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка - был создан в рамках интеграции Сбербанка России и «Тройки Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, структурные продукты, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Кроме того, ведущие трейдеры и аналитики Sberbank CIB регулярно проводят телефонные конференции, где клиенты могут обсудить с экспертами любые вопросы мировых рынков в режиме «вопрос - ответ». Таким образом, банк включает своих клиентов в единое информационное поле, в котором ни одно важное для экономики событие не останется незамеченным.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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