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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Мая, 12:15 |
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Бизнес-класс шагает по Дальнему Востоку
Уже более 7000 дальневосточников зарегистрировались в программе Бизнес Класс, включая жителей Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Теперь до 31 мая включительно любой желающий может стать членом своеобразной команды «Сбербанк – Гугл» и открыть в себе таланты предпринимателя, зарегистрировавшись на сайте www.business-class.pro
Учебные блоки «онлайн» и «интенсив» - таков выбор стоит перед реципиентами новаторского курса двух гигантов современного коучинга – Сбербанка и Гугл. 8 модулей, которые состоят из видеоуроков, тестов и вебинаров. Шанс присоединиться еще есть.
«Многие не верят, что столь эксклюзивный продукт будет представлен бесплатно, - говорит управляющий Приморским отделением Сбербанка России Андрей ЖАРСКИЙ - Не надо искать черню кошку в темной комнате, действительно бесплатно, берите и учитесь. В этой программе содержаться знания, которые эксклюзивны для Дальнего Востока. В учебных блоках «зашиты» уникальные программы, в том числе, по продажам и маркетингу, которые могут пригодиться даже художникам, собирающимся продвигать свое творчество. Программа не имеет ни отраслевых, ни возрастных ограничений».
На самом деле надо лишь пройти регистрацию, которая занимает 5-10 минут, выбрать тематику лекций – развитие бизнеса и открытие нового бизнеса - получить подтверждение по электронной почте (кстати, тех, кто выбирает модуль для развития бизнеса, нужен ИНН). С 16 мая после старта обучения обучающиеся будут прослушивать модуль за модулем. После прохождения каждых последующих шагов в Бизнес-классе система будет оповещать о необходимости переходить к очередному этапу, набору лекций. После прослушивания роликов можно начать тестирование. А после сдачи тестов обучающиеся получает баллы, которые потом важны для выхода в оффлайн. Помимо этого Бизне Класс содержит материалы в виде конспектов и практических заданий, которые необходимо скачивать и выполнять, что помогает лучше усвоить материалы, а фактически знания применять на практике.
Как замечает Андрей Жарский программа «Бизнес Класс» - вполне понятный курс лекций, его сложность не эквивалентна квантовой механике, но даже искушённый руководитель получит структурированными для себя известные вещи. Курс адаптируется к успехам участника, для того, чтобы предложить ему, то, в чем есть необходимость. «Мы понимаем и видим, кто прошел регистрацию, и стараемся добавить модули релевантные конкретной аудитории, в том числе и для властных структур. Сотрудники Сбербанка на Дальнем Востоке также будут проходить учебу в данной программе», - говорит Андрей Жарский. Спикеры от Сбербанка и Гугл представляют в модулях информационный эксклюзив, который выходит в стиле «лофт». Один из первых модулей посвящен азам управления персоналом, в дальнейшем слушатели изучат премудрости маркетинга, интернет-маркетинг в частности. Истины просты, однако некая легкость восприятия сформулирована в четких формулах.
Так один из первых модулей расскажет о секретах формирования эффективной команды. Ошибка номер один – руководитель компании не занимается планированием. Он должен понимать, что через два месяца его бизнес должен прийти в пункт А1, еще через два – в пункт А2, а уже затем в пункт Б. Если нет плана, то и сотрудники не понимают, в чем смысл их деятельности, в голове у них полный хаос. Не маловажный момент - вовлечение сотрудников в интересное действо – двигать компанию вперед, зажечь общий интерес. Аналогичный тезис высказывается и в модуле «Основы интернет-маркетинга».
«Вишенка «на торте в контексте прохождения Бизнес класса появится уже за пределами 8 модулей, которые необходимо пройти до 19 октября 2017 года. Второй этап – оффлайн (или очное обучение) включает обучение в ходе лекций с наставниками, менторами для 500 лучших участников. Как подсказывает опыт, все 100% участников не смогут войти в число «очников» по банальным причинам – лень и отсутствие претензий на создание бизнеса. Программа Бизнес Класс Сбербанка и Гугл живая, она не высечена из камня, и потому ее вариант для дальневосточного бизнеса уже отличается от того, что был внедрен в Татарстане.
По словам Андрея Жарского, общая задача Гугл и Сбебанка - зажечь людей на поиск новых решений. Обучение в Бизнес классе во многом обратит внимание на необходимость продвижения и развития бизнеса по всем правилам маркетинга, задуматься о том, как существующий и предполагаемый бизнес сможет конкурировать и эволюционировать в дальнейшем.
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