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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 20 Мая, 06:24 |
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Точка роста Банка "Открытие"
Коллеги Станислава ЧЕРНЫХ рассказывают, что, буквально через две недели после прибытия на Дальний Восток, их новый руководитель собрался в тайгу. А сегодня он ориентируется в Хабаровске лучше любых маркетологов, буквально «накручивает» километры пешком и уже знаком со «спальными» и промышленными районами столицы ДФО. Его хобби приносит и профессиональные результаты. Банкир должен знать людей, город и регион, в котором работает.
Заместитель регионального директора Дальневосточной дирекции Банка «Открытие» по малому бизнесу делится с «Дальневосточным капиталом» первыми итогами деятельности на новом месте работы и раскрывает рецепты успеха крупнейшего частного банка страны*.
- Станислав, предложение возглавить столь серьезное направление Банка «Открытие» на Дальнем Востоке полностью отвечало вашим личностным амбициям, и насколько результаты деятельности оказались сопоставимы с ожиданиями?
- На самом деле предложение оказалось столь интересным, что я принял его сразу, еще до того, как посоветовался с семьей. Сегодня я руковожу развитием малого бизнеса в двух подразделениях Дальневосточной дирекции Банка «Открытие» - в филиале Региобанк и филиале Дальневосточный. До этого я возглавлял это направление в Приволжской дирекции Банка «Открытие».
Юридически Банк «Открытие» существует как единый финансовый организм с августа 2016 года. А внедрение новой технологической платформы позволит вскоре провести и процедуру объединения филиалов банка на Дальнем Востоке наиболее эффективно.
Не секрет, что интеграция - это сложный организационный процесс, но для клиентов он должен пройти комфортно. Стараемся, чтобы их реакция характеризовалась в диапазоне «не заметили и понравилось». В этом году максимум усилий мы направляем на создание комфортного процесса обслуживания, это касается деятельности и фронт-линии, и персональных клиентских менеджеров.
Стратегия банка в работе с малым бизнесом позволила Дальневосточному филиалу достичь отличных результатов. В 2016 году рост по общему портфелю пассивов (срочные и до востребования) составил 167%, в т. ч. рост депозитного портфеля - более чем в два раза. А это ключевые показатели, по которым я оцениваю свою эффективность как руководителя направления.
Дальневосточный филиал Банка «Открытие» работает, по сути, с открытым рынком и уже имеет устойчивый входящий поток новых клиентов. Бизнесмены изначально приходят в новую структуру, знакомятся с технологической платформой и сервисами банковского обслуживания. Клиенты филиала Региобанк будут переводиться на эту модель постепенно. Доля Региобанка в сегменте малого бизнеса высока изначально, особенно в Хабаровске, и здесь наша задача - адаптировать клиентов к новым видам сервиса, заработать авторитет и сохранить лояльность.
- Действительно, результат впечатляет. Чем, полагаете, он был обусловлен?
- Объяснение на поверхности: банк предлагает очень гибкие условия для сотрудничества. Абсолютной фишкой являются депозитные предложения для бизнеса. Линейка продуктов не ограничена по опциям, депозит может быть как пополняемым, так и с возможностью частичного и полного досрочного изъятия. Отсутствие ограничений по срокам депозитов - от 3 дней до 3-х лет, удобные овернайты.
Даже в таком стандартном инструменте, как РКО, мы стараемся предложить клиентам «продукт от шеф-повара». У нас есть программы льготного открытия расчетных счетов и льготного обслуживания, на первом этапе мы даем клиентам возможность попробовать банк «на вкус» и составить свое мнение. Клиенты с удовольствием остаются с нами и переходят на стандартные тарифы через три месяца.
Мы уделяем большое внимание исследованиям рынка, и я могу однозначно заявить, что среди лидирующих банков «Открытие» придерживается верхнего диапазона как по ставкам депозитов, так и по качеству и технологичности услуг.
И еще один важный аспект - руководство Дальневосточного филиала открыто к диалогу. Я лично встречаюсь с клиентами. Мне важно получать обратную связь, чтобы вовремя реагировать на конструктивную критику, улавливать потребности и оптимизировать процессы. У меня есть возможность добиваться индивидуальных решений для клиентов в действительно нестандартных ситуациях.
- В прошлом году Банк «Открытие» выступил партнером ряда престижных событий в Приморье и Хабаровском крае, а также провел серию своих мероприятий. Это инвестиции в имидж?
- У нас отличный сервис, широкая продуктовая линейка - но важно, чтобы клиент знал где получить столь необходимые услуги. Наша команда готова презентовать Банк «Открытие» на Дальнем Востоке, чтобы он был, что называется, на слуху и донести до широкой аудитории через маркетинговые мероприятия наши возможности. Владивосток сегодня для нас является той самой точкой роста с огромным потенциалом, ключевым городом, где подобные задачи вдвойне актуальны. Поэтому, выступая партнером в проведении Дня предпринимателя в Приморском крае и Губернаторского Новогоднего бала, Банк «Открытие» демонстрирует свою готовность быть активным участником деловой жизни региона. Эти мероприятия позволяют нам неформально знакомиться с бизнес-аудиторией.
Дальневосточный филиал Банка «Открытие» сам активно проводит информационные семинары и встречи во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и старается поддерживать подобные акции наших партнеров, которые имеют как масштабный, так и локальный характер.
- А как вы оцениваете возможности малого бизнеса получать финансирование в рамках программ господдержки? Или эти программы ориентированы скорее на средний бизнес?
- Сегодня специалисты «Открытия» работают со всеми ведущими государственными институтами развития. Программы с господдержкой - наша ключевая компетенция.
Классическая схема кредитования от Банка «Открытие», в том числе с использованием продуктов МСП Банка, позволяет малому бизнесу активно пользоваться финансированием по доступным ставкам. Уверен, что все планы, которые выставлены на 2017 год по бюджету данных программ, будут реализованы досрочно.
- Не секрет, что ваш банк называют одним из самых технологичных...
- Банковская группа «Открытие», используя живой диалог с клиентом, активно следует и цифровой моде. Банк для предпринимателей «Точка» сегодня оказался востребованным и авангардным форматом банковского бизнеса, неким лайфхаком в сфере цифровых технологий, который привлекает новый профиль клиентов - молодых предпринимателей, продвинутых в IT-сфере. К слову, мобильное приложение «Точка» заняло третье место в премии SME AppsBank Awards как одно из лучших мобильных приложений онлайн-банкинга.
Одновременно и те клиенты, которые выбирают классический формат, должны понимать, что Банк «Открытие» предлагает к их услугам самый современный IT-сервис. Считается, что автоконцерны, представленные в «Формуле-1», разрабатывают более современные и качественные технологии, в том числе и в гражданском автомобилестроении. Они испытывают эти модели в «боевом» режиме, а потом внедряют «на гражданке». Являясь лидером в сфере банковских технологий, на базе филиала «Точка» Банк «Открытие» внедряет самые востребованные опции в системы интернет-банкинга. В обозримом будущем произойдет крупное обновление интернет-банкинга, клиентам окажутся доступны новые опции, будет изменен интерфейс. Кстати, мы базируем их на безопасных технологиях. Современный бизнесмен должен чувствовать себя в данном случае неуязвимым. И наша команда делает все возможное, чтобы сотрудничество с банком вызывало еще больше положительных эмоций.
В канун празднования Дня предпринимателя хочу пожелать всем новых интересных целей, надежных партнеров на пути их реализации, энергии для постоянного движения вперед. В жизни всегда есть место открытию - согласитесь, для бизнеса это может стать формулой успеха.
* Согласно рейтингу «Интерфакс-ЦЭА» на основании отчетности по РСБУ за II квартал 2016 года.
Яна Мальцева
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.
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