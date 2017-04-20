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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сбербанк разработал инструменты для серьезного бизнеса
Сбербанк уделяет большое внимание минимизации всех возможных рисков своих клиентов, для этого создана обширная линейка инструментов, которые могут быть использованы в коммерческих сделках.
Это уже хорошо известные бизнесу аккредитивы, позволяющие гарантировать исполнение сделки как с российским, так и с зарубежным контрагентом. Такая форма расчетов обеспечивает безопасность не только когда речь идет о контрактах с малознакомыми партнерами, ей пользуются и компании, у которых уже давно сложились деловые отношения. Аккредитив дает продавцу полную гарантию получения денежных средств от покупателя, уберегает от риска непоставки товаров. Как говорят специалисты банка, такой инструмент сводит к нулю риск потерять деньги и для покупателя. Для удобства клиентов на выбор предлагается несколько различных видов аккредитивов, которые можно адаптировать под условия конкретной сделки, обеспечив, таким образом, не только ее безопасность, но и экономичность.
Для удовлетворения клиентских запросов по хеджированию валютных рисков Сбербанк использует весь набор достижений современной финансовой инженерии, в число которых входят фьючерсные и форвардные контракты, свопы, опционы и ряд других экзотических инструментов. При необходимости из вышеперечисленных инструментов собирается структурированный комплексный продукт, способный снизить риск с минимальной нагрузкой на бюджет компании. Именно хеджирование способно уберечь бизнес от потрясений финансового рынка.
На страницах «Дальневосточного капитала» заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Марина ПЕРЕБЕЙНУС рассказывает о ряде удобных продуктов для тех бизнесменов, кто уже сегодня готов подсчитать свою будущую прибыль и строить реальные планы на завтра. Сфера деятельности компаний, которые решили воспользоваться такой банковской услугой, как хеджирование, не принципиальна. Важны наличие в будущем расчетов в иностранной валюте либо сделки купли-продажи биржевых товаров / их производных (нефть, газ, металлы, зерновые и т. д.) и желание защитить себя от рисков неблагоприятного изменения курсов данных валют либо цен на товары.
- Марина Юрьевна, насколько сегодня выгодно хеджировать валютные риски, если обратить внимание, что рубль укрепляется, а доллар падает? О чем свидетельствует статистика взаимодействия с клиентами вашего банка? Они предпочитают застраховать свои риски?
- Ключевым вопросом здесь является то, что мы вкладываем в понятие «выгодно». Если вы рассчитываете на краткосрочный спекулятивный выигрыш и в этой связи рассматриваете хеджирование исключительно с точки зрения финансового результата, который может быть как отрицательным, так и положительным, то заниматься хеджированием не стоит. Если же в понятие «выгоды» мы, прежде всего, закладываем стабильность и высокую степень прогнозируемости финансовых показателей, критерии устойчивости бизнеса, то хеджирование выгодно всегда и не зависит от текущего состояния валютного рынка. Сегодняшний тренд может измениться, и рубль, например, ослабнет, поставив под угрозу компании, осуществляющие импорт товаров и услуг, как это было в 2014-2015 годах. Данный риск крайне трудно как спрогнозировать, так и оценить степень его влияния на бизнес компании. Для этого необходимо иметь целый штаб аналитиков, что неприемлемо для большинства компаний с точки зрения затрат.
Если вырвать хеджирование из контекста бизнеса компаний, то в нашей практике присутствуют сделки, которые сформировали отрицательный финансовый результат. Но если учесть, что сама сделка хеджирования формирует отрицательный результат при позитивном для клиента движении курса, то в целом компания остается «при своих». Это справедливо и для обратной ситуации, когда при негативном для клиента движении курса отрицательный финансовый результат от основного вида деятельности перекрывается положительным денежным потоком по сделке хеджирования. Таким образом, компания нивелирует зависимость объема затрат (выручки) от изменчивости валютного рынка и зарабатывает исключительно на эффективности операционной деятельности. В этом смысле хеджирование можно рассматривать как инструмент собственников бизнеса для оценки менеджмента компании: при хеджировании нет «плохого» или «хорошего» рынка.
Но вместе с тем существуют инструменты, которые позволяют компании устранить рыночный риск не полностью, позволяют частично (в том размере, в котором готовы менеджмент и собственники бизнеса) участвовать в положительной/отрицательной динамике валютного курса (стоимости золота, зерновых, нефти и т. д.).
- Известно, что именно дальневосточные специалисты Сбербанка разработали шесть эксклюзивных финансовых инструментов в области хеджирования валютных рисков, в том числе по стоимости зерновых культур, управления деривативами и прочие, которые Сбербанк теперь предлагает клиентам в любой точке России. Какие виды хеджирования пользуются наибольшей популярностью у дальневосточных клиентов сегодня?
- Банк готов реализовывать как базовые производные финансовые инструменты (форвард, опцион, своп) с различными видами валют и товарных активов, так и сложные стратегии, включающие в себя глубокий анализ бизнес-модели клиента, переменных рынка и базовых производных инструментов. В зависимости от особенностей сделки инструменты могут быть как поставочными (т. е. по окончании срока сделки осуществляется реальный обмен базовыми активами), так и расчетными (реальный обмен не происходит, выплачивается только разница от целевой цены хеджирования и рыночной цены базового актива). Базовые инструменты подбираются по параметрам каждого клиента, а сложные стратегии всегда эксклюзивны и настроены на конкретный бизнес, поэтому таких решений значительно больше шести. Есть ряд нетривиальных продуктов, созданных в плотном контакте с нашими клиентами непосредственно под их бизнес. Это и отмеченное ранее сельскохозяйственное направление, и деятельность в сфере добычи металлов, нефтепереработке, логистике.
- Предприятиям из какой сферы деятельности данная услуга необходима в первую очередь? Кто чаще всего пользуется хеджированием валютных рисков?
- На текущий момент хеджирование наиболее популярно у экспортеров, импортеров и золотодобывающих компаний, однако список клиентов не ограничивается ими. Какой-либо особой географии, не считая общей азиатской специфики Дальневосточного региона, нет. Существует распространенное заблуждение, что хеджирование нужно только отдельным направлениям деятельности, однако потребность в нем может существовать у предприятия любой сферы деятельности, даже работающего исключительно на локальном рынке. Так, например, при значительной доле затрат на закупку нефтепродуктов в составе себестоимости компании резкий рост стоимости нефти на мировом рынке может привести к росту затрат и падению рентабельности, а рост цен на зерно может негативно сказаться на животноводческих комплексах. У нас много примеров, когда клиенты смогли избежать многомиллионных убытков в результате неблагоприятного движения рынка. Стоит отметить, что производные финансовые инструменты (ПФИ), помимо своей основной функции по минимизации рисков, позволяют, к примеру, сэкономить на кредитовании. Благодаря ПФИ ряд клиентов в настоящее время пользуется более дешевым финансированием в сравнении с классическим кредитованием, экономя на процентных платежах миллионы рублей в год.
- В бизнесе существуют и коммерческие риски - это риски непоставки товара от продавца и риск неоплаты от покупателя. Что банк в этой сфере может предложить компаниям? Как минимизируются эти риски?
- Данные риски могут быть исключены с помощью такого банковского инструмента, как аккредитив, который представляет собой безусловное обязательство банка произвести платеж против предоставленных документов, которые оговариваются в момент открытия аккредитива. Т. е. покупатель, выставляя аккредитив в пользу продавца, знает, что оплата за приобретенный товар будет произведена только после отгрузки, и риски, что товар не будет отправлен либо будет отправлен в неполном объеме, исключаются. Продавец, в свою очередь, знает, что на него выставлен аккредитив и банк произведет оплату после того, как он направит/поставит товар покупателю, например, железнодорожным, морским или любым иным транспортом.
- Могут ли подобные инструменты быть использованы также в международной деятельности?
- Разумеется, они имеют применение и в рамках внешнеэкономической деятельности. Но в последнее время использование внутрироссийских аккредитивов, которые снижают риски непоставок, тоже стало заметным трендом. Этот инструмент актуален, когда появляется новый партнер, происходит расширение бизнеса, при выходе на новые рынки и т. д., часто использование аккредитивной формы расчетов диктуется контрагентом.
Аккредитивы распространяются на покупку оборудования, стройматериалов, на весь спектр хозяйственной деятельности предприятий - вплоть до выполнения работ и услуг, на покупку и продажу недвижимости и т. д.
Не секрет, что многие предприятия просят друг у друга отсрочку, и как правило, существуют взаимоисключающие требования: покупатель настроен на отсрочку, продавец против. Для таких ситуаций в том числе существуют аккредитивы, которые способны предоставлять отсрочку платежа клиентам либо ее сокращать. Предоставление финансирования в контексте кассовых разрывов также интересно для бизнеса. Благодаря продуктам, которые могут синтезировать отсрочку платежа, компании получают возможность увеличивать оборотные средства и объем проводимых операций.
То есть Сбербанк предлагает клиентам такие опции, которые способны удовлетворить интересы обеих сторон.
В целом, аккредитив - понятный бизнес-инструмент, не доставляющий дополнительных (ни временных, ни человеческих) трудозатрат для компании. Его стоимость доступна как для компаний крупного бизнеса, так для сегмента малого и микробизнеса. Сегодня аккредитив возможно встроить абсолютно в любую структуру сделки, что является бесспорным преимуществом как для покупателя, так и для продавца товаров и услуг.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.
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