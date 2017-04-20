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Финансы
19 Мая 2017, 16:15 | Финансы |

Застрахует ли Приморье свои поля в ожидании нового тайфуна?

Регионы Дальнего Востока, несмотря на то, что их территории относят к зонам рискованного земледелия, традиционно не входили в список субъектов РФ с наиболее развитым страхованием сельхозрисков. И даже в последние годы, когда ситуация стала понемногу меняться и начали постепенно расти застрахованные гектары на Дальнем Востоке, положение дел в целом кардинально не изменилось.

Стимулами роста выступали, помимо господдержки, требования банков застраховать поля при выдаче кредита под залог будущего урожая. Кроме того, в некоторых регионах, например в Приморском крае, в последние годы попытались привязать погектарную поддержку к страхованию, что также сказалось на росте страхования в растениеводстве.

В то же время в животноводстве таких стимулов не предусмотрено, поэтому по количеству проданных страховок животноводческая отрасль значительно уступает растениеводству. И в этих показателях Дальний Восток, по большому счету, не отличается от общероссийской ситуации. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), растениеводство составляет основу рынка субсидируемого страхования, в 2016 году на него приходилось в общей сложности более 85% объема премии в сегменте страхования с господдержкой - это примерно 7,5 млрд рублей. Для сравнения, на страхование поголовья сельхозживотных приходится около 1 млрд рублей.

Субсидия для стимула

В целом, по мнению экспертов, уровень проникновения страхования в аграрной отрасли Дальнего Востока по-прежнему остается невысоким. Активнее других регионов свои риски страховали сельхозпроизводители Приморского края, где сложилась уникальная для ДФО система поддержки страхования, которая включала в себя помимо федеральной составляющей и региональную, причем довольно существенную по объемам субсидирования. Помимо 50%-ной субсидии, которую выплачивал федеральный бюджет на условиях софинансирования с региональным напрямую страховым компаниям, в Приморском крае была предусмотрена местными программами поддержки страхования дополнительная субсидия для фермеров.

Формально региональная часть субсидии могла доходить до 40% от стоимости страховки, что в совокупности с федеральной субсидией почти полностью покрывало расходы фермера на страхование. И хоть местная субсидия выплачивалась не всегда в полном объеме, поддержка страхования для приморских фермеров в целом была существенная. В итоге в Приморье в прошлом году было застраховано с господдержкой, по данным НСА, из 420 тыс. га пашни 138,2 тыс. га. В основном аграрии страховали сою: более 40% посевов этой культуры оказалось под защитой. В НСА отмечают, что в этом регионе объемы страхования в 2016 году выросли по сравнению с 2013 годом в четыре раза и составили 80 млн рублей.

На общем фоне дальневосточных регионов по количеству застрахованных гектаров заметно выделяется Амурская область, в которой страхованием охвачены 124,2 тыс. га. Впрочем, в этом регионе, где засеваемых полей уже больше 1200 тыс. га, такой показатель едва ли можно считать высоким. Немногим больше 10% было застраховано и в Якутии, меньше этого уровня страховали посевы в прошлом году в Хабаровском крае (5,5 тыс. га) и на Сахалине (0,2 тыс. га). Стоит отметить, что в этих регионах объемы господдержки не выходили за рамки федерального законодательства и практики дополнительного субсидирования фермеров при покупке страховки на уровне региона не существовало.

Возмещение в пропорции

В прошлом году рынок страхования сельхозрисков столкнулся с новой проблемой, которая возникла из-за невыплат страховщикам, продавшим страховки фермерам, субсидий из федерального бюджета. Собственно, развитие этой ситуации началось годом раньше, но в прошлом году резко обострилось. И это произошло в то время, когда Дальний Восток опять столкнулся с очередными ЧС, в результате которых пострадали посевы. В наиболее сложном положении оказался Приморский край из-за большого количества проданных страховок. Тайфун «Лайонрок» в этом регионе нанес ущерб на сумму более 7 млрд руб., в том числе сельскому хозяйству - более 600 млн руб.

«Нехватка субсидий и образование задолженности по уплате страховой премии - это огромная проблема, - пояснил «Дальневосточному капиталу» президент НСА Корней БИЖДОВ. - В частности, по Приморскому краю задолженность по договорам 2015 года составила более 18 млн рублей. При этом в 2016-м из федерального бюджета было выделено всего 6 млн рублей, т. е. денег не хватило даже на погашение задолженности предыдущего года, не говоря уже о договорах 2016 года. Как результат - образовалась задолженность по договорам 2016 года в размере более 30 млн рублей. Но Приморский край не единственный регион, в котором на данный момент государство не погасило долг перед сельхозпроизводителями по субсидиям на агрострахование с господдержкой по уже заключенным в 2016 году договорам. По данным НСА, долг по субсидиям перед аграриями в целом по стране составляет порядка 2 млрд рублей».

Этот долг означает, что сельхозпроизводитель получит возмещение по страховому случаю в той пропорции, в которой страховка была оплачена страховщику. Эту часть оплатил фермер самостоятельно. В то же время долг по субсидиям из федерального бюджета и регионального по этим страховкам только в компании «Согласие», страховавшей поля в нескольких дальневосточных регионах, составляет десятки миллионов рублей. Страховщики отмечают, что наличие задолженности по договору страхования не влияет на вероятность получения страхового возмещения: если событие признано страховым, то обязательно последует выплата страхового возмещения. Но не в полном объеме.

«В компании «Согласие» задолженность в 2015-2016 годах составила порядка 30 млн руб. в Приморском крае, 10,3 млн руб. - в Амурской области, по Сахалину в 2016 году проблем с перечислением второй части премии не было, - отметил заместитель начальника управления андеррайтинга и методологии сельскохозяйственных рисков Мансур АМИНОВ. - Таким образом, страховая компания не получила запланированной части денег и, соответственно, сельхозтоваропроизводитель получил неполное страховое покрытие, то есть выплата составила 50% от реального ущерба. Отдельно отмечу, что страхователь имеет право восстановить страховое покрытие до 100% путем своевременной оплаты второй части премии самостоятельно».

В сложившейся ситуации о неизбежном снижении объемов страхования сельхозрисков на Дальнем Востоке в 2017 году говорят практически в каждом регионе, где страхуются поля. В то же время, по данным НСА, согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, в этом году на условиях с господдержкой планируется рост застрахованных гектаров, прежде всего, в Приморском крае - до 180 тыс. га. На прежнем уровне рассчитывают сохранить объемы в других дальневосточных регионах: в Амурской области - до 73,8 тыс. га, Республике Саха (Якутия) - до 7,4 тыс. га, в Хабаровском крае - 5,7 тыс. га, на Сахалине - 0,8 тыс. га, в Еврейской АО - 0,5 тыс. га.

Как сообщили в НСА, недавно правительство РФ утвердило изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы по охвату страхованием с господдержкой урожая и сельхозживотных. Согласно обновленным данным, планы по страхованию с господдержкой в животноводстве по условным головам снизились на 30-70% в зависимости от федерального округа. Единственный регион, где в 2017 году программой предусмотрено незначительное повышение показателей - с 34 тыс. до 43 тыс. условных голов, - это Дальневосточный федеральный округ.

Реформа назрела

В практику страхования сельскохозяйственных рисков в последние годы неоднократно вносились изменения на законодательном уровне, и теперь вновь в Национальном союзе агростраховщиков говорят о необходимости реформы. Вызвана эта необходимость в том числе введением «единой субсидии» для агрострахования с господдержкой, предполагающей для региона возможность самостоятельно перераспределять средства под те или иные виды субсидий. В НСА с тревогой оценивают последствия этого нововведения, ожидая общее снижение уровня страхования сельхозрисков в 2017 году. По их предварительным расчетам, объемы страхования в сравнении с прошлым годом могут составить 53% застрахованных посевных площадей и до 71% от поголовья сельскохозяйственных животных, что неизбежно приведет к существенному падению уровня страховой защиты АПК.

В союзе подготовили свой проект изменений в закон. Среди них отказ от порога гибели урожая (сейчас для наступления страхового случая требуется, чтобы аграрий потерял не менее 20% от урожая по отношению к предыдущим пяти годам), а также повышение уровня доступных для агрария франшиз к договору страхования с господдержкой - это должно повысить гибкость программ страхования. При этом предлагается дать возможность регионам финансировать за свой счет большую часть субсидии.

«Сейчас на первый план выходит вопрос: а нужна ли сельхозтоваропроизводителям страховая защита, доверяют ли они страховым компаниям, видят ли они в них партнеров, готовы ли они работать без мотивации Министерства сельского хозяйства? - говорит Мансур Аминов. - На наш взгляд, в данных условиях преимущество будет у страховой компании, которая сможет предложить качественную защиту рисков. И мы рассматриваем текущую ситуацию как возможность предложить рынку востребованные страховые продукты». 

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

Теги: агрострахование  риски  страхование 


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