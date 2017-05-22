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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Материалы для российских линий связи производятся на современном оборудовании
ГК «Инсталл» — производитель и поставщик оборудования и материалов для строительства и ремонта сетей электроснабжения, монтажа СКС и ВОЛС, активного сетевого оборудования. Основанная в 2008 году на Дальнем Востоке, компания сегодня работает уже на федеральном уровне: собственное производство, десять филиалов в ключевых регионах страны, филиал в Казахстане, сотрудничество с такими крупными федеральными заказчиками как ТТК, Yota, Эр-Телеком, «Мегафон», МТС, РЖД, Ростелеком. В прошлом году ГК «Инсталл» выиграла тендер на поставку арматуры в «Транспроектинжиниринг» под знаковый проект «Устранение цифрового неравенства». Чтобы качество продукции соответствовало высокому уровню, в 2016 году ГК «Инсталл» в сотрудничестве с «Сименс Финанс» модернизировала парк оборудования. Сумма семи лизинговых проектов, реализованных представительством «Сименс Финанс» в Хабаровске, превысила 42 млн руб.
«Постоянный контроль качества, наличие готовых к поставке изделий, возможность изготовления продукции по индивидуальным требованиям — наши сильные стороны, которые ценят даже крупнейшие корпорации. Нам, в свою очередь, важно своевременно реагировать на их заказы и тенденции рынка, не отвлекаясь на непрофильные вопросы: к примеру, предоставление документов на финансирование, решение вопросов по поставке оборудования. Гораздо проще доверить обновление основных средств тем, кто на этом специализируется. С 2015 года «Сименс Финанс» поддерживает наше развитие и с финансовой, и с технологической точки зрения. Особенно важно, что оперативно решая вопросы на региональном уровне, эта компания является федеральной и может без проблем организовать поставку любого профильного поставщика в любой наш филиал. Не скрою, что и ставка финансирования очень важна: по этому параметру у «Сименс Финанс» тоже есть преимущество – при наличии в оборудовании знакомых каждому «производственнику» комплектующих «Сименс» условия проектов становятся более выгодными. Мы этим уже воспользовались: шредер с контроллером LOGO! и сварочные роботы KUKA в итоге обошлись нам дешевле, чем планировалось», — рассказал Чубин Андрей Николаевич, генеральный директор ГК «Инсталл».
«Многие наши клиенты с 2015-2016 гг. активно осваивают импортозамещение. Практика показала, что при использовании современного оборудования локальное производство вполне оправдано с экономической точки зрения, и не уступает зарубежному по уровню качества. При этом оборудование не обязательно должно быть европейским: в портфеле «Сименс Финанс» есть множество проектов по приобретению станков китайского и российского производства с ЧПУ «Сименс», которые не уступают по производительности европейским. Например, в числе прочих проектов для ГК «Инсталл» мы приобрели российский токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Sinumerik 808D, и клиент активно использует его в производстве металлоизделий для строительства линий связи и линий электропередач. Мы, в свою очередь, можем предлагать по таким проектам льготные ставки» — прокомментировала Ольга Кузьминых, директор представительства «Сименс Финанс» в Хабаровске.
ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое «Сименс», а также оборудование с комплектующими «Сименс»; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 25 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.01.2017 портфель «Сименс Финанс» превысил 34,8 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2016 (по методике Leaseurope) - 27,2 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 43,0 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance.
Представительство «Сименс Финанс» в Хабаровске:
ул. Тургенева, 46, офис 400а.
Тел.: (4212) 47-01-47
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:
8-800-2000-180
www.facebook.com/SiemensFinance
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