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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сбербанк прописал UnionPay
На сегодняшний день основной объем операций по картам UnionPay в России формируют туристы, приезжающие из КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи приоритетный акцент по обеспечению инфраструктуры обслуживания этих карт будет сделан на города и регионы, входящие в популярные туристические маршруты, , сообщает пресс-служба банка.
Так, на Дальнем Востоке сегодня готовность сети эквайринговых устройств Сбербанка к приему карт этой платежной системы составляет 75%. Наиболее активно операции совершают в Приморском крае, в Амурской области и в Хабаровском крае (преимущественно картами UnionPay расплачиваются в гостинично-туристической индустрии, в магазинах, торгующих товарами роскоши, драгоценными украшениями и одеждой, а также в магазинах бытовой электроники).
«Возможность обслуживания карт UnionPay обеспечит существенные конкурентные преимущества и рост бизнеса для партнеров банка, специализирующихся на туристических услугах по азиатскому направлению, а также сегменте HoReCa, - отметила старший управляющий директор Сбербанка Светлана Кирсанова. - До конца 2017 года мы планируем полностью подготовить к обслуживанию карт UnionPay не менее 130 тысяч торговых точек».
Досье «Дальневосточного капитала»: Платежная система UnionPay, основанная в Китае в 2002 году, является самой быстроразвивающейся сетью в мире. В обращении находится более 6,5 млрд банковских карт, которые принимаются к оплате в 162 странах. Сеть обслуживания карт UnionPay превышает 2 млн банкоматов и более 41 млн торгово-сервисных предприятий во всем мире.
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