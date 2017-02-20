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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"ХОСКА" подтверждает надежность
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают значительное отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (130,5% на 30.09.2016), высокие показатели текущей ликвидности (116,4% на 30.09.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (118,7% на 30.09.2016), низкая доля дебиторской задолженности в активах (15% на 30.09.2016). Аналитиками агентства также позитивно оцениваются низкое значение коэффициента убыточности-нетто (59% за 9 мес. 2016 года), высокая географическая диверсификация страхового портфеля и высокая надежность перестраховочной защиты (за 9 мес. 2016 года доля перестраховщиков, имеющих рейтинги А+ и выше по шкале RAEX («Эксперт РА») либо рейтинги других международных агентств аналогичного уровня, составляла 74,7% во взносах, переданных в перестрахование).
Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надежностью, что позитивно влияет на уровень рейтинговой оценки. На 25.11.2016 99,7% вложений приходилось на объекты с рейтингами А и выше RAEX («Эксперт РА») либо других международных агентств аналогичного уровня, а также недвижимость.
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