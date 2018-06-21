|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 07 Июля, 19:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Банк "ФК Открытие" и ЭКСАР заключили соглашение о сотрудничестве
Предметом соглашения является реализация совместной программы по кредитованию экспорто-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при предоставлении страховой поддержки ЭКСАР в рамках продукта «Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера».
В рамках данной программы агентство покрывает до 70% риска невозврата кредита, предоставленного экспортеру. Ограничение по годовой выручке компаний-экспортеров, которые могут принимать участие в программе, - до 2 млрд рублей.
В рамках программы действует упрощенная процедура андеррайтинга для кредитов на пополнение оборотных средств экспортеров на сумму до 20 млн рублей для каждого отдельно взятого заемщика. Максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств не ограничена.
- Продукты компании «ЭКСАР» позволят упростить и удешевить доступ к финансированию экспортных проектов, а также минимизировать экспортные риски для наших клиентов, - отмечает Юрий ШЕЙКО, начальник департамента развития корпоративного бизнеса филиала РЕГИОБАНК. - Заключение соглашения с ЭКСАР дает нам возможность расширить комплексное обслуживание клиентов-экспортеров на конкурентной основе, а также предложить им специальные условия кредитования внешнеэкономических контрактов.
Специалисты филиала РЕГИОБАНК банка «ФК Открытие» приняли участие в практическом семинаре, который состоялся 25 марта в Хабаровске. В рамках мероприятия был проведен пошаговый анализ процедур применения продуктов, рассмотрена практика уже реализованных проектов компаний-экспортеров Хабаровского края совместно с АО «ЭКСАР».
Досье «Дальневосточного капитала»: Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в 2011 г. Основная цель деятельности агентства - поддержка высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и политических рисков по экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом от политических рисков. Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства составляет 31 млрд рублей.
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.