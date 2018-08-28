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20 Апреля 2015, 16:11 | Финансы
Президентом АЛРОСА может стать замглавы Гохрана Андрей Жарков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал директиву о внесении кандидатуры замглавы Гохрана Андрея Жаркова для избрания на пост президента АК "Алроса" сроком на три года, сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.
По ее словам, в Медведев встретился в Хабаровске с главой Якутии Егором БОРИСОВЫМ и заместителем главы Гохрана Андреем Жарковым.
«В ходе этой встречи Медведев проинформировал, что подписал директиву представителям интересов РФ для участия в заседании наблюдательного совета АК «Алроса», в которой вносит кандидатуру Андрея Жаркова для избрания на пост президента АК «Алроса» сроком на три года», - сказала Тимакова.
Теги: АЛРОСА назначения
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