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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Апреля, 13:52 |
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Николай ДОЛГУШЕВ, директор Дальневосточной дирекции Банка "Открытие": Мы заняли активную позицию на рынке
О том, на чем эта уверенность строится и какие инвестиции уже сделаны для того, чтобы недавно пришедший на Дальний Восток бренд «Открытия» становился своим для жителей региона, «Дальневосточный капитал» разговаривал с директором Дальневосточной дирекции Банка «Открытие» Николаем ДОЛГУШЕВЫМ.
- Николай, какие события вы считаете основными для Банка «Открытие» на Дальнем Востоке? Каких результатов удалось добиться в розничном сегменте?
- Важной вехой в деятельности банка стало завершение интеграции более 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных, как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц». Это была крупнейшая сделка на российском банковском рынке. Следующий этап - оптимизация процессов и сокращение расходов. Мы станем более эффективными, а значит, наши клиенты получат качественные услуги по выгодным тарифам. Уже проделана очень большая работа по интеграции бизнес-процессов в объединенном банке и по созданию новой организационной структуры региональной дирекции. В этом году данный процесс будет продолжен. Будет запущен новый процессинговый центр и завершена интеграция зарплатных проектов. Мы предложим рынку всю линейку наших инновационных продуктов, которые станут доступными и будут по достоинству оценены жителями нашего региона.
Я доволен результатами, которых достигла наша команда в прошедшем году. При том, что мы были заняты кропотливой организационной работой, Дальневосточному филиалу удалось обеспечить существенный прирост количества розничных клиентов: по итогам года их число выросло более чем в два раза, на 60% увеличилось количество клиентов - представителей малого бизнеса.
Мы постепенно восстанавливаем позиции на рынке кредитования, в результате совокупный кредитный портфель по рознице и малому бизнесу увеличился в 2016 году на 13%. Это важно, учитывая непростую экономическую ситуацию прошлого года. Рассчитываем, что этот показатель будет расти в 2017 году еще динамичнее: клиенты готовы более активно пользоваться кредитными продуктами, а Банк «Открытие» уже вводит новые условия и программы. Наши предложения адаптированы к текущим потребностям малого бизнеса и розничных клиентов. В начале 2017 года нашим банком были снижены ставки по ипотечным программам, была запущена программа рефинансирования потребительских кредитов, полученных в других банках. Эти предложения позитивно воспринимаются нашими текущими и потенциальными клиентами.
- Какие предложения розничному клиенту, помимо кредитов, считаете наиболее конкурентными?
- Если исходить из того, что депозитный портфель розничных клиентов в Дальневосточном филиале Банка «Открытие» за год увеличился в два раза, то, думаю, мы смогли предложить хорошие условия, отвечающие различным запросам - от простого сбережения средств и накопления до сложных инвестиционных продуктов. Мы понимаем, что нет смысла «нагружать» клиента огромным выбором, поэтому вся система продаж выстроена под потребности той или иной группы клиентов. К примеру, мы с удовольствием работаем с пенсионерами, предлагая им как сберегательные программы, так и кредиты. Особая тема - банковские карты. Мы стремимся стать для клиентов основным «карточным» банком. У нас широкая линейка карточных продуктов, настроенных под конкретные потребности и финансовые возможности. Мы считаем, что клиентам с нами должно быть не просто выгодно, но и интересно, поэтому организуем всевозможные акции, привлекая внимание к нашим продуктам.
Банк «Открытие» всегда был в авангарде развития инвестиционного бизнеса. Тем более что на Дальнем Востоке немало состоятельных людей, у которых есть потребности выстраивать личные долгосрочные финансовые стратегии. Наши специалисты подберут оптимальный набор продуктов: индивидуальные инвестиционные счета, инвестиционное и накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды и т. д. При этом банк активно продает и продукты партнеров, в частности страховые - от универсальных полисов, включающих в себя различные риски, до медстрахования на случай тяжелых заболеваний, обеспечивающего лечение в лучших клиниках мира.
- Бренд Банка «Открытие» начал движение на восток из Хабаровска, опираясь на клиентов и авторитет РЕГИОБАНКа. Планируете ли развиваться географически?
- В прошлом году мы открыли офис в Южно-Сахалинске, первые результаты обнадеживают, уверены, что сахалинцы по достоинству оценят наши продукты. Самый же существенный прирост бизнеса показывает Владивостокский офис, который в прошлом году был открыт в новом формате Банка «Открытие». У Приморья и Владивостока колоссальный потенциал, этот рынок для нас - точка роста.
Лариса ЛАРИНА.
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