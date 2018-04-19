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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Апреля, 13:09 |
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Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
Банк не просто следует сегодняшним тенденциям цифровизации экономики и миграции многих рутинных процедур в онлайн, но и сам создает новые стандарты делового оборота, формирует спрос на современные форматы общения.
Один из таких форматов - подача онлайн заявки и документов на кредит для представителей малого бизнеса. Теперь предприниматели - клиенты Сбербанка, чей бизнес относится к сегменту малого, могут оформить кредит в интернет-банкинге «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для тех, кто только начинает работать с банком, доступ к сервису открыт на сайте.
У предпринимателей появилась возможность в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования в соответствии со своими запросами, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Банк в настоящее время предлагает онлайн-кредиты на текущие расходы, приобретение недвижимости и транспорта, оборудования, на финансирование контрактов.
Сервис организован так, что на изучение и выбор кредитного продукта заемщику понадобятся считанные минуты. После этого останется лишь в любое удобное время загрузить на сайт необходимые документы.
Как сообщили в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, о решении, принятом по кредитной заявке, заемщика известят по удобному для него каналу: либо по электронной почте, либо по телефону, которые были указаны при оформлении заявки.
При этом онлайн-кредитование малого бизнеса - это прежде всего упрощение процедуры подачи заявки на финансирование. Требования для заемщика остаются традиционными: это финансовое положение компании, наличие залога или поручителей, кредитная история. Однако, в банке подчеркивают, что отсутствие кредитной истории у компании вовсе не является препятствием для получения займа.
«Кредит для бизнеса - это прежде всего возможность расширить производственную или товарную базу, внедрить инновационные технологии, оборудовать новые рабочие места. Сервис онлайн-кредитования позволит предпринимателям сэкономить время и сделать максимально удобным их общение с банком, - говорит директор Управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Марина БОРИСОВА. - Выбрать подходящий вид кредита можно также через сайт, указав цель, сумму и срок».
Досье «Дальневосточный капитал»: Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обслуживаются в Сбербанке, превышает 2 млн. В 2017 году Сбербанк выдал малому и среднему бизнесу более 1,3 триллиона рублей, превысив показатели 2016 года на 60 %. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с 12,7 % до 11,2 % годовых. Каждый пятый кредит, выдаваемый малому бизнесу, - инвестиционный. Средний срок кредитования - 3,5 года.
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