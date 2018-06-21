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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:48 |
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Сергей ЦИКАЛЮК, Председатель Совета директоров САО "ВСК": Мы за здоровый страховой рынок, за игру по правилам
- Сергей Алексеевич, мы видим проблемы и в экономике, и на банковском рынке. Однако страховой рынок не прекращает свое развитие, несмотря на всю сложность происходящего. Можете ли вы выделить какие-то позитивные моменты?
- Страховая отрасль напрямую зависит от экономической ситуации в России. И когда внутренний валовый продукт рос на 5-7% в год, ряд лидирующих компаний могли показывать 20-30% роста. Сейчас, оборачиваясь назад, мы видим, что 2008 год был самым удачным с точки зрения развития отрасли. С другой стороны, те добросовестные страховщики, у которых нормально сформированы резервы, высокий уровень достаточности капитала, словом, бизнес выстроен, сохранят темпы развития и в 2015-2016 годах, несмотря на падение курса рубля и переоценку инвестиций.
Что касается развития страхования, есть определенные сложности по ряду направлений, где все-таки заметно действие санкций, где тем или иным образом ограничено перестрахование рисков. Ну и конечно, внутренние проблемы индустрии, ограничивающие конкуренцию и снижающие ее эффективность: низкий уровень прозрачности, агрессивная политика демпинга и низкие стандарты деятельности ряда игроков рынка, рост доли кэптивных компаний. И в первую очередь от всего этого страдает потребитель.
Какого-то готового рецепта, чтобы решить эти сложности, нет. Центральный Банк идет нам навстречу и обещает, что если проблемы действительно возникнут, то он будет их решать вместе с нами. Это стало возможно в силу того, что страховая отрасль за последние 20 лет развития показала свою состоятельность.
- На этот год вы прогнозируете рост рынка или впервые за много лет падение?
- У крупных страховщиков на 2015 год заложен рост в среднем 10%. Эти ожидания, конечно, привязаны к новому росту тарифов ОСАГО. Как мы видим из принятых изменений, пересмотр территориальных коэффициентов может дать рост страховщикам, чьи сети развернуты по всей стране, а тарифный коридор обеспечит благоприятные условия для конкуренции.
При этом, когда говорят, что страховые тарифы существенно увеличились, никто из ораторов-критиков не упоминает, что в разы увеличились и объемы выплат по страховым событиям. Таким образом, данные изменения направлены как на повышение степени защищенности клиентов, так и на улучшение качества работы страховых компаний.
- Страховщики уже более года находятся под контролем ЦБ, как вы можете оценить результаты этой работы?
- Для меня это событие с большим плюсом. У нас впервые появился диалог с властью на столь высоком и качественном уровне - и на уровне куратора компании, и на уровне главы Центрального Банка. Причем это именно диалог: нас не просто слушают, а прислушиваются. Люди не только говорят, но и делают, причем в заявленные сроки. Раньше такого не было.
- ЦБ занял более активную позицию, чем прежний регулятор, ФСФР?
- На мой взгляд, да. Во всяком случае, мы больше не видим примеров, когда люди, обанкротившие одну компанию, через месяц оказываются у руля другой. Сейчас мы надеемся, что ЦБ продолжит принимать жесткие решения и выдержит взятый темп, опираясь на страховое сообщество, на Всероссийский союз страховщиков и другие отраслевые объединения, потому что мы за здоровый рынок, за игру по правилам.
- Ранее обсуждалась идея официального ограничения комиссий. Как вы к ней относитесь?
- Думаю, этот вопрос нужно решать иначе - через более жесткие требования к финансовой устойчивости компаний и надзор за ними. Пока мы знаем, что на рынке есть страховщики, за обязательствами которых нет активов, отсутствуют сформированные резервы, не выполняются требования регулятора, и, пока это не будут жестко контролировать, никакое ограничение комиссий не поможет. Компания попросту не может платить по своим обязательствам, чем дискредитирует всю отрасль в целом.
- По оценке ЦБ, лишь около половины из 400 страховщиков ведут реальный бизнес. А ведь всего несколько лет назад было более 1000 компаний. По вашему мнению, какое число оптимально?
- Знаете, я 23 года в страховании и ранее сам неоднократно выступал за поддержку региональных компаний, но, к сожалению, вследствие стремительного развития рынка практически никому из них не удалось обеспечить свою финансовую устойчивость. Многие из небольших компаний, тех, что работают по двум-трем видам страхования, более зависимы от внешних факторов, состояния экономики, и кризисы на них влияют гораздо сильнее. Крупнейшие федеральные страховщики выигрывают за счет масштаба.
Я считаю, что целесообразно определять оптимальное число игроков опираясь на показатели их финансовой устойчивости, а не на какое-то их конкретное количество.
Думаю, основные проблемы с компаниями, не соответствующими требованиям регулятора, проявятся не сейчас, а в 2017 году. К этому сроку большинство неустойчивых страховщиков, которые работают по модели «утром собрали деньги, вечером из них выплатили возмещения», столкнутся с проблемами недостатка резервов. Но на моей памяти не было примеров, когда бы рушились компании, которые страховали государственные интересы или крупные корпоративные рынки.
- В прошлый кризис первое, что начали сокращать работодатели, - расходы на ДМС. Как сейчас себя чувствует рынок медицинского страхования?
- Думаю, в нынешней ситуации рынок добровольного медицинского страхования продолжит расти по нескольким причинам. Продолжающаяся реформа здравоохранения ведет к сокращению количества лечебных учреждений. Кроме того, если посмотреть, как работают сейчас медики и страховщики, можно сказать, что мы достигли точки комфортного сотрудничества.
В рамках ДМС страховщики разрабатывают сервисные программы, которые будут доступны и по цене, и по качеству услуг. Ярким примером таких программ можно назвать «медицинский пульт», куда люди круглосуточно могут обратиться за помощью или оставить отзыв о качестве оказанных медицинских услуг.
Что касается корпоративного страхования, могу сказать, что мы приняли решение не сокращать программу ДМС для своих сотрудников как в центральном офисе, так и в регионах. ДМС работает на перспективу, и нацеленные на будущее ответственные работодатели сохраняют социальный пакет, понимая, что здоровые сотрудники - это основа успешного бизнеса.
Отдельно стоит отметить запуск медицинского страхования мигрантов. Это большая работа, проделанная и страховщиками, и Центральным Банком, по формированию цивилизованных условий работы в стране и обеспечения гарантий всем трудящимся вне зависимости от гражданства. Правда, и тут есть проблема: кто-то предлагает полис по рыночной цене, а кто-то продает за копейки, вероятно изначально предполагая, что платить по нему не собирается. Изменить это поможет единый подход к регулированию данного вида страхования, который будет определен в ближайшее время.
Досье «Дальневосточного капитала»: САО «ВСК» работает с 1992 года и является одним из признанных лидеров на рынке страховых услуг России. Под защитой ВСК находятся свыше 10 млн россиян и более 130 тыс. предприятий. Региональная сеть компании насчитывает более 500 филиалов и отделений во всех субъектах РФ. ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодарностью президента России за большой вклад в развитие страхового дела. В 2013 году ВСК стала лауреатом Национального конкурса «Компания года». Лиц. ФССН С №0621 77.
- В 2000-е у потребителя сформировался весьма негативный имидж страховой отрасли, и отчасти этому способствовали компании, не стремившиеся к выплатам. Возможно ли изменить это отношение?
- Да, согласен. Отсутствие в прошлом принципиальной позиции отраслевых союзов и жесткого контроля со стороны регулятора позволяло ряду недобросовестных страховщиков пользоваться ситуацией. Непрофессиональный подход таких компаний к работе негативно отразился на имидже страховой индустрии в целом. На сегодняшний день у регулятора есть понимание, что на рынке должны остаться финансово устойчивые, профессиональные компании, и он проводит целенаправленную политику в отношении оздоровления рынка.
Важно отметить, что укреплению имиджа страхового рынка, стабильности отрасли также способствует внедрение отчетности по международным стандартам. Для ВСК строгое соответствие принятым стандартам - это дополнительный и очень весомый показатель финансовой устойчивости компании, одно из наших преимуществ. Аудит финансовой отчетности ВСК проводит крупнейшая аудиторская и консалтинговая фирма PricewaterhouseCoopers (PwC), которая 30 апреля дала заключение по итогам проведенной проверки, подтверждающее достоверность отчетности компании по МСФО за 2014 год.
- Не секрет, что многие не понимают важности страхования или попросту надеются на русский авось. Как вы думаете, возможно ли повышение уровня страховой культуры в стране?
- Наше общество по-прежнему возлагает повышенные надежды на государство, а социальная ответственность и постоянная помощь со стороны властей, в свою очередь, способствуют развитию иждивенческой позиции части населения. Зачастую она приводит к непониманию и обидам в отношении объемов реальной помощи. Посмотрите, что происходит в районах, подверженных стихийным бедствиям. В 2013 году на Дальнем Востоке произошло сильнейшее наводнение, в результате которого многие люди лишились жилья. Местные и федеральные власти помогли пострадавшим в этой непростой ситуации - предоставили жилье, произвели социальные выплаты. Это огромные бюджетные расходы. Но выводы из трагедий прошлых лет не сделаны. В этом году Хакасию и Восточную Сибирь охватили страшные пожары, а из числа пострадавших в огне объектов застрахованы от силы 10%, все надежды снова на госпомощь.
Сегодня государство, не справляясь с такой огромной нагрузкой на бюджет, начинает задумываться о системном решении проблем компенсаций ущерба, и страхование - это один из самых цивилизованных методов. Уже есть проект закона о страховании жилья, который находится на рассмотрении в Госдуме. Однако и он недостаточен в том виде, в котором существует сейчас, и требует серьезного анализа специалистов страховой области и регулятора, чтобы стать реальным инструментом помощи.
Страхованию подлежат не менее 40 млн квартир и 20 млн частных домовладений (без учета жилого фонда Москвы). Необходимо детально проработать механизм реализации данного закона, степень и порядок участия субъектов РФ в его продвижении, оценить нагрузку на бюджеты субъектов Федерации, обеспечить достаточность страховых сумм для возмещения реального ущерба, а также достаточность тарифов.
- Замечаете ли вы снижение деловой активности в стране в связи с кризисом?
- Скорее, наоборот. В этом году я уже посетил более 10 субъектов РФ, встречался с представителями разных компаний и предпринимателями. В стране очень много активных людей, которые в сегодняшних условиях работают не покладая рук. Я бы даже отметил, что сейчас средний бизнес стал более активен, чем ранее. Я вижу, что большинство наших клиентов, среди которых есть как крупные корпорации, так и средний сегмент, прилагают все усилия, чтобы не останавливать работу и не снижать темпы.
- На что будут делать ставку страховщики в 2015 году, какие продукты стоит ожидать?
- Думаю, что мы увидим резкий всплеск продаж страховых автопродуктов с франшизой. В условиях, когда растут цены на запчасти, а многие ездят на иностранных автомобилях, стоимость полиса каско, действительно, для ряда клиентов становится неподъемной. Введение франшизы позволяет оставить цену на приемлемом уровне, а кроме того, стимулирует более адекватное отношение автолюбителей к своему имуществу. Разделение ответственности со страховщиком приводит и к бережному отношению к собственному авто, и к более разумному поведению на дороге.
Безусловно, одним из драйверов страхового рынка станут «коробочные», самые простые, продукты с наиболее доступной ценой. Они предназначены для людей с невысокими доходами и призваны помочь уберечь себя, своих близких и имущество от наиболее распространенных рисков: пожара, аварий, несчастных случаев.
Через ежедневную работу, наши продукты и качественный сервис мы демонстрируем реальный инструмент повышения финансовой защиты бизнеса и населения. Мы стремимся изменить отношение к страхованию, давая людям уверенность и сохраняя их привычный мир.
Досье «Дальневосточного капитала»: Дальневосточный филиал САО «ВСК» образован 8 апреля 1993 года. На страховом рынке Приморского края компания занимает 2 место с долей рынка 11%. Объем сборов за 2014 год составил 792 млн руб., выплаты - 388 млн руб. В структуре страхового портфеля представлены все основные виды добровольного и обязательного страхования: автострахование, страхование имущества и ответственности, страхование авиационных рисков, страхование грузов и строительно-монтажных рисков, ДМС и страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж, личное страхование и др.
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