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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"АК БАРС БАНК" планирует развиваться на Дальнем Востоке
Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
В Дальневосточном федеральном округе банк планирует финансировать бизнес-проекты через кредитование и инвестиции с целью поддержать развитие экономики региона. ПАО «АК БАРС БАНК» является участником нескольких государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, воспользоваться которыми смогут предприниматели Дальнего Востока.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «АК БАРС БАНК» - ведущий российский банк с головным офисом в Республике Татарстан. Входит в топ-20 банков страны по объему активов и собственного капитала. Кредитная организация работает с 1993 года и присутствует в 27 регионах России. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Рейтинги банка: Moody`s Investors Service B1 (стабильный); Эксперт РА ruA- (позитивный); АКРА А- (стабильный).
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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