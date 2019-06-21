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20 Июня 2019, 12:45 | Финансы |

Как выйти из зоны валютных рисков

Перед компаниями, чья деятельность тесно связана с внешней торговлей - экспортом и импортом товаров, неизбежно возникают риски, вызываемые резкими колебаниями курсов валют

При этом «в минусе» рискуют остаться не только крупные участники внешнеэкономической деятельности, но и представители малого и среднего бизнеса, финансовое состояние которых, на первый взгляд, мало зависят от колебаний биржевых котировок. Как застраховать свой бизнес от валютных рисков, продолжаем обсуждать с руководителем Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjorn, Георгием Красильниковым.

- Георгий, страхование валютных рисков до сих пор активно внедряется все большим количеством компаний. Чем обусловлена высокая востребованность этого продукта?

- Валютным рискам больше всего подвергаются компании, которые импортируют либо экспортируют свой товар, или же несут часть операционных расходов в иностранной валюте. Если на понижении курса теряет экспортирующая компания, то при его повышении - импортирующая компания. Кроме того, часть бизнесменов ведет расчеты в рублях, но с привязкой цены к курсу, например, на дату платежа. И если бизнес-процессами на предприятии мы можем управлять сами, то на колебания курса влиять не можем. Из-за этого невозможно заранее предугадать, будет ли та или иная сделка прибыльной, не понесет ли предприятие убытки из-за переоценки продукции, сырья и комплектующих. Применение стратегий страхования валютных рисков или, языком специалистов, - хеджирование, позволяет бизнесу в текущем моменте рассчитать свой будущий финансовый результат.

- Какие инструменты страхования вы предлагаете?

- Это зависит от бизнес-процессов в компании клиента. Суть предлагаемых нами инструментов в том, что клиент совершает сделку сейчас, а расчет производится позже, при этом сразу на валютном рынке. В зависимости от инструмента, сроки расчетов могут быть строго привязаны к дате, либо эта дата может переноситься.

Чтобы было понятнее, рассмотрим этот финансовый инструмент на примере кейса. Предположим, есть импортер, который производит товар за границей и продает оптом на Дальнем Востоке. Его цель - через 3-6 месяцев получить прогнозируемую прибыль, которая в России рассчитывается в рублях, но денег на то, чтобы купить всю валюту сейчас, у него нет. Мы предлагаем ему внести гарантийное обеспечение в рублях и зафиксировать текущий курс валюты на весь объем контракта. После получения предоплаты производитель приступает к работе, а оставшаяся сумма контракта выплачивается через несколько месяцев по зафиксированному курсу. Это существенная экономия и дополнительная возможность расширить рынок сбыта за счет привлечения покупателей. За то, что предприниматель рассчитывается не сегодня, а позже, рынок возьмет с него определенную сумму, которая привязана к разнице ключевых ставок.

Ситуации, требующие минимизации валютных рисков могут быть самыми разными. Например, торговая компания закупила импортный товар по курсу 68 рублей за доллар, а сейчас вынуждена продавать по рыночному курсу 65 рублей за доллар. Или производственное предприятие закупает комплектующие в Германии: после падения рубля к евро цена комплектующих также возрастает. В обоих случаях курс вырос, но стратегии страхования будут разными. Для каждого случая оптимальная стратегия разрабатывается индивидуально.

- По каким валютам обычно страхуете бизнесменов?

- По тем, которые доступны на рынке Московской Биржи. Самые популярные валюты - доллар, евро, китайский юань. Они отличаются ликвидностью, но суть механизма при этом не меняется.

- Если переключиться с возможностей валютного рынка, что вы можете сказать о возможностях фондового рынка для бизнеса?

- С января 2018 года вступило в силу льготное налогообложение облигаций. Это - хороший стимул для среднего и крупного бизнеса делать облигационные выпуски. Обычно классический объем облигационного займа начинался от 500 млн рублей, и их скупали крупные институциональные инвесторы, маленькие компании на этот рынок не выходили, однако сейчас, поскольку появилось понятие льготного налогообложения, есть возможность расширить рынок потенциальных покупателей за счет розничных инвесторов. Компании могут разместить некрупные выпуски 100-200 млн рублей, для них сделана система упрощенной эмиссии. Размещение облигаций позволяет привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях. Причем эмитент сам определяет условия по облигациям, включая их досрочный выкуп и порядок выплаты доходов. А частные инвесторы, при грамотном размещении, получат прибыль. Таким образом, все в плюсе, как модно нынче говорить - «win-win».

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: торговля  валюта 


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