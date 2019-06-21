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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 22 Июня, 00:53 |
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ГЧП: работы хватит всем
В настоящее время в России структурируется порядка тысячи проектов, объем которых также уже превышает 2 трлн рублей.
Эксперты отмечают существенный рост этого рынка, что обусловлено, во-первых, совершенствованием законодательства, в котором постепенно снимаются наиболее сложные вопросы взаимодействия участников проектов ГЧП, во-вторых, наработкой опыта, в третьих, активной позицией банков, которые видят в этих проектах и свою значительную роль, и очевидные выгоды.
Интерес к использованию концессий, как наиболее распространенному механизму ГЧП, будет только нарастать, особенно в отношении объектов социальной сферы - строительства детских садов, школ, медицинских учреждений. Задача обновления социальной инфраструктуры поставлена в майских Указах президента РФ, и регионы будут ее выполнять. Бюджеты регионов - повсеместно напряженные. Где брать деньги? Строить по одному объекту в пять лет?
Эти вопросы «ДК» обсуждал с начальником управления по работе с региональным госсектором Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андреем ШАРАФУТДИНОВЫМ.
- Андрей, все говорят о возможностях, которые открывает государственно-частное партнерство. Мы тоже говорили с вами об этом год назад. Насколько продвинулась эта тема в жизнь дальневосточных регионов: в законодательном смысле, с точки зрения формальностей?
- Благодаря работе с федеральными министерствами нам удалось сделать коробочные решения, которые раньше разработал Сбербанк, более простыми для всех участников рынка. Если раньше мы, как основной банк, дающий кредиты под реализацию проектов, жестко требовали неукоснительно следовать определенным канонам, формализованным в предлагаемой документации, вплоть до формулировок, то сейчас мы все значительно упростили, ушли от многих излишний требований. Есть ряд обязательных условий, остальное и инвесторы - концессионеры, и государство, или так называемая публичная сторона - концедент, вправе менять по своему усмотрению, исходя из условий и законодательных особенностей территории. Это в значительной мере облегчает процесс подготовки документов к проекту, взаимодействия с банком.
Второй важный момент, который открывает дорогу концессионным проектам, - в стране появилась широкая практика подобных проектов, такие сделки на основе предложенных нами коробочных решений есть уже в Хабаровском крае, где на условиях концессионного соглашения модернизируется котельная в п. Чегдомын. Сейчас в работе - проекты в Приморском крае, в Магаданской области, на Камчатке.
Третье - за год существенно расширилось число коробочных решений, которые мы предлагаем. Если раньше это было тепло, гериатрия (создание домов престарелых), то сейчас есть предложения по водоснабжению, хранению, переработке и транспортировке твердых коммунальных отходов. Добавились решения по строительству детских садов, школ, больниц, транспортной инфраструктуры и так далее. Эта история становится реальностью: у Сбербанка масса готовых кейсов, которые мы реализовали. Что называется, бери и делай.
- Что вообще упаковано в вашей «коробке»?
- «Коробка» в бизнесе - это готовое решение для определенной задачи. Мы знаем, как обычно выглядит проект, сколько в нем стадий, какие документы и разрешения необходимы, какими могут быть финансовые потребности. Если все эти стадии проходить самостоятельно, то получится долго и дорого. Сбербанк за свой счет прошел этот путь и проторил его для своих клиентов, создав универсальный продукт. Это полный набор готовых документов, одобренных профильными федеральными министерствами и ведомствами.
Важная составляющая коробочного продукта - финансовая модель проекта. Все участники сделки должны одинаково понимать его экономику, в том числе банк, который без этого не сможет предоставить финансирование. По существу, банк сам эту модель выстраивает на основе тех параметров, которые концессионер должен занести в понятную ему таблицу. Исходя из этих данных, мы можем не только рассчитать, но и протестировать работоспособность финансовой модели.
- Насколько идея создания объектов в концессию находит понимание во властных кабинетах?
- За год и представители региональных администраций, и бизнес существенно продвинулись в понимании того, что концессия - это новый эффективный способ реализации проектов, позволяющий одномоментно начинать строительство нескольких объектов. Раньше существовала только такая практика: государство выделяло деньги, проводило конкурс по ФЗ №44 или №223, кто-то брал подряд и строил. При дефицитном бюджете так можно начать строить, к примеру, только одну школу, или в год по школе закладывать, но это вряд ли решит задачи, поставленные майскими Указами президента РФ.
Для улучшения качества жизни населения регионам придется строить много социальных объектов. И обеспечить такое строительство можно с помощью механизмов концессии, найти инвестора, который, привлекая банковские ресурсы, будет способен одновременно вести несколько объектов. Регион будет рассчитываться за них на протяжении 5-10 лет, планируя в бюджете необходимые расходы, не отвлекая из него одномоментно большие суммы. Бюджетный кодекс позволяет выходить за пределы трех лет, закладывать расходы на долгосрочную перспективу.
Для разных объектов определены разные источники расчетов с концессионером - это тарифные платежи либо прямое финансирование из бюджета, но в любом случае для регионов выгоды очевидны. Это новые социальные объекты, которые они получают сейчас, а не тогда, когда появятся деньги, или федеральный центр поможет. Это современные энергоэффективные коммунальные сооружения, эксплуатация которых тому же бюджету будет обходиться значительно дешевле. И все это сделает частный инвестор, государство только должно выделить финансирование и контролировать процесс.
- А что касается самого бизнеса? Есть заинтересованность? До последнего времени любые отношения с государством таили в себе множество рисков для бизнеса, отчасти и поэтому, наверное, ГЧП продвигалось в жизнь медленными темпами.
- У бизнеса есть понимание, что государственный заказ в значительной мере сокращается, больших проектов становится меньше, а концессия - это возможность обеспечить себя работой и стабильными финансовыми поступлениями на протяжении многих лет. Но, вы правы, до последнего времени закон о концессиях, принятый еще в 2005 году, был несовершенным и не позволял инвесторам закрывать многие риски. Я сегодня вложусь, а завтра в регионе изменится власть, и проект встанет, денег никто не вернет и так далее… Так было. Но сегодня, благодаря изменениям в законодательстве, которые мы как банк активно поддерживали и продвигали, мы смогли в нашем коробочном продукте прописать все необходимые механизмы защиты прав инвестора. Государство гарантирует, что проект будет создан, и затраты будут возмещены, либо, если что-то пойдет не так, то инвестор свои деньги вернет. Это очень важно!
- А какие опасения чаще всего высказывают представители публичного партнера - государства?
- Первое, многие пока не понимают, как этот инструмент работает, и мы ведем большую разъяснительную работу, объясняя, что есть все заключения профильных министерств, открывающие возможности для использования механизма ГЧП. Мы часто слышим о том, что в бюджете нет денег, но ведь социальные объекты все равно придется строить, концессия как раз позволяет начинать делать это с минимальными затратами. Есть еще один - самый, пожалуй, сложный - вопрос: кто будет создавать эти объекты. На многих территориях ДФО в принципе нет компаний, которые обладают нужными компетенциями, материальной базой и так далее. Сбербанк оказывает в этом вопросе поддержку регионам, мы приглашаем к участию в проектах компании с других территорий. Такие примеры уже есть в регионах Дальнего Востока.
- Может быть, лучше делать ставку на региональный бизнес, его заразить идеей ГЧП, а он уже и власть будет подвигать к подобным проектам…
- Мы как раз в этом направлении очень активно работаем, выступаем на всех возможных площадках, пишем письма компаниям, проводим собственные совещания и рассказываем предпринимателям, как можно воспользоваться этим инструментом. И у нас уже есть список интересантов из дальневосточных компаний, которые готовы и хотят этим заниматься. Вопрос в том, что не всегда есть нужные ресурсы и компетенции, что не позволяет региональным компаниям входить в проекты, к примеру, миллиардной стоимости, просто сил не хватит их переварить.
- Значит, им нужно кооперироваться, создавать консорциумы. Концессионные проекты могут стать хорошим стимулом и полем для развития регионального бизнеса.
- Именно такой позиции придерживается и Сбербанк. Мы всегда отдаем приоритет региональным компаниями, они нам ближе, понятнее, с ними проще работать. Чем больше серьезных интересных участников в проекте, тем он надежнее, значит, с большей вероятностью мы можем предоставить им денег, и они к нам вернутся.
- Сбербанк решил возглавить процесс внедрения концессии в дальневосточных регионах? Формируете для себя рынок?
- Это так, Сбербанк ставит своей задачей сформировать новый цивилизованный рынок финансирования социальной сферы. Мы даже не против того, чтобы нашими коробочными решениями пользовались другие банки. У нас были такие прецеденты, когда мы структурировали сделку, а финансирование нашему потенциальному клиенту предоставлял небольшой региональный банк. Это значит, мы развиваем рынок, создаем новых клиентов, и нам выгодно, чтобы это развитие шло намного быстрее. Государство обозначило задачи, решение которых потребует огромных инвестиций. Нужно, чтобы участники рынка быстрее осваивали инструменты ГЧП, работы хватит всем.
Лариса ЛАРИНА
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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