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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Светлана Юдина: Лизинг раздвигает горизонты возможностей
«Дальневосточный капитал» встретился с исполнительным директором «Универсальной лизинговой компании» Светланой ЮДИНОЙ.
- Светлана Владимировна, компания показывает сверхдинамичный рост нового бизнеса. В чем секрет такого успеха?
- Действительно, на протяжении всех восемнадцати лет своей деятельности мы уверенно наращивали объемы своего бизнеса. Наиболее показательным в этом плане был 2017 год, когда компания показала двукратный объем роста нового бизнеса и из ТОР-30 перешла в ТОР-20 лизингового рынка России. В 2018 году компания профинансировала более 700 сделок по модернизации оборудования и расширению производства компаний различных отраслей экономики на общую сумму более 11,2 млрд рублей (стоимость переданного в лизинг имущества). На начало текущего года лизинговый портфель составил 15,3 млрд рублей.
Вы спрашиваете про секрет успеха. Секрета никакого нет, мы открыты для обсуждения любых инвестиционных проектов по всем направлениям лизинговых сделок. Компания работает с лизингополучателями любых масштабов, конкретные условия сделки обсуждаются с каждым клиентом индивидуально для выработки наиболее приемлемой схемы финансирования. Оставаясь лидером дальневосточного рынка лизинговых услуг, компания значительно расширила свое присутствие в Сибирском Федеральном округе и центральной России.
Отчасти благодаря такому универсальному подходу, нам удается постоянно расти. Тенденция продолжена и в новом году; так, за 1 квартал 2019 года заключено договоров лизинга на сумму 5,3 млрд рублей, что на 80% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Надеемся, что тенденция продолжится и дальше.
В прошлом году нашей компании была вручена премия в области финансов и экономики журнала «Банковское дело» им. П.А. Столыпина в номинации «Наиболее динамично развивающаяся организация». И нам особенно приятно то, что рекомендация на номинирование нашей компании в этом престижном конкурсе была дана правительством Хабаровского края.
- Светлана Владимировна, почему клиенты выбирают именно вас? Ведь на рынке достаточно много других лизинговых компаний?
- Сейчас никто, во всяком случае, в лизинговом бизнесе, не работает просто по привычке с одним парт- нером. Даже наши действующие лизингополучатели всегда мониторят рынок, и нужно обладать рядом преимуществ, и не только стоимостных, чтобы удержать клиента. Видимо, наш стиль работы устраивает наших партнеров.
Досье "Дальневосточного капитала": «Универсальная лизинговая компания» является участником некоммерческих организаций: Объединенной Лизинговой Ассоциации; Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Российско-Китайского финансового совета (учрежден Банком Харбин (КНР) и Сбербанк ПАО), Союза лизинговых компаний «Национальный лизинговый союз».
Я не буду говорить каких-то общих фраз, только факты - и все сразу станет понятно. По итогам XXI исследовательского проекта Высшей школы экономики «Лизинг России 2018 г.» Универсальная лизинговая компания занимает в стране:
18 место по объему нового бизнеса
1 место по передаче в лизинг лесозаготовительной техники
3 место по передаче в лизинг дорожно-строительного оборудования и техники
6 место по передаче в лизинг зданий и сооружений.
Мы активно работаем с предприятиями малого и среднего бизнеса, с этой категорией клиентов в прошлом году заключено договоров лизинга на 7,4 млрд рублей.
Все это является подтверждением того, что выбранный нами когда-то подход к работе - верный.
- Если смотреть на эти цифры в отраслевом разрезе, кто ваши клиенты, главным образом? Какими отраслями экономики лизинг наиболее востребован?
- Наши клиенты работают в самых разных сферах, но основной спрос, конечно, формируют компании развивающихся отраслей - строительство и добыча полезных ископаемых. Традиционно и большая часть заключенных договоров в прошлом году пришлась на строительную и дорожно-строительную технику, автотранспорт, оборудование для золотодобывающей промышленности. Но в нашем портфеле на постоянной основе присутствуют компании, занятые в сельском хозяйстве, лесной промышленности, в сфере транспортных услуг, торговли и общественного питания.
- Светлана Владимировна, обратили внимание на то, что компания несколько изменила свой фирменный стиль. С чем это связано? Что-то поменялось в философии компании?
- Подойдя к 18-летию компании, мы поняли, что мы очень изменились, выросли во всех отношениях. Мы не просто предоставляем в лизинг технику, мы предоставляем возможности нашим партнерам развивать свой бизнес, идти вперед, придумывать и реализовывать интересные проекты.
Перемены - это всегда движение. Мы хотим меняться, и меняемся. Образ-ассоциация нашего нового фирменного стиля - это неиссякаемый источник энергии. Целеустремленное непрекращающееся движение. Неостановимый поток развития.
Свой новый фирменный стиль мы презентовали нашим партнерам и клиентам на деловом завтраке в честь 18-летия компании. Кто-то с сожалением говорил о таком привычном нашем колесе в старом логотипе, но я уверена, что совсем скоро наш новый образ станет узнаваем и всем привычен.
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