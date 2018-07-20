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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 03:36 |
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Группа "Открытие" назначила лидера на Дальнем Востоке
Он будет отвечать за интеграцию с Бинбанком и Россгострах банком, решать задачи развития розничного, малого, среднего и корпоративного бизнеса группы. В зоне его ответственности будет HR, операционное сопровождение, безопасность, IT, работа с просроченной задолженностью в Дальневосточном федеральном округе, сообщает пресс-служба банка.
«Николай проявил себя эффективным руководителем. Он хорошо знает экономику региона, отлично разбирается в сложных бизнес-процессах и способен организовывать командную работу. Уверен, что лидерские качества позволят ему успешно решать задачи развития банка на Дальнем Востоке», - сообщил руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр ПАХОМОВ.
«В ближайшее время в новой роли мне предстоит решение очень амбициозных и интересных задач, связанных с интеграционными процессами и значительным увеличением объемов бизнеса в регионе. Уверен, что вместе с дальневосточной командой банка «Открытие» мы успешно реализуем все намеченные планы, а наши клиенты смогут по достоинству оценить положительные изменения, происходящие в банке», - прокомментировал назначение Николай Долгушев.
Досье «Дальневосточного капитала»: Николай Долгушев родился в 1981 году в городе Томске. Получил два высших образования - инженера в Томском политехническом институте и экономиста в Томском государственном университете. Карьеру в финансовой сфере Николай Долгушев начал в 2003 году в Томском отделении Сбербанка с должности ведущего экономиста. С июля 2005 года - специалист по лизинговым операциям ООО «Промлизинг», с начала 2006 года - директор представительства ЗАО «ДельтаЛизинг». В 2010-2016 гг работал на руководящих позициях в АО «Райффайзенбанк» в Томске и Иркутске, с 2014 года - в должности директора Дальневосточного филиала. В октябре 2016 года Николай Долгушев возглавил Дальневосточный филиал банка «Открытие». На этом посту ему удалось существенно нарастить присутствие банка на рынке и кратно увеличить бизнес-показатели.
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