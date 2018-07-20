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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 03:36 |
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Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
Федеральный бюджет вкладывает значительные средства в создание коммунальной социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, подтягиваются под эти задачи и региональные бюджеты. Но очевидно, поставленная президентом РФ задача опережающего развития востока страны не может быть решена только за государственные деньги, требует более активного вовлечения частных инвесторов, в том числе и в не особенно коммерческие, на первый взгляд, проекты.
Насколько Сбербанк готов финансово поддержать региональные органы власти, и что необходимо, чтобы получили развитие инструменты государственно-частного партнерства? Эти вопросы «Дальневосточный капитал» обсуждал с директором управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андреем ШАРАФУТДИНОВЫМ.
- Андрей, государственные органы для Сбербанка - это такой же клиент, как все остальные? Или есть принципиальные отличия в подходах к обслуживанию, в кредитовании?
- Сбербанк всегда активно сотрудничал с органами государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях, по самому широкому кругу вопросов: будь то бизнес-направления (кредитование, зарплатные проекты, эквайринг и другие) или социальные проекты. Мы понимаем, что без тесного взаимодействия с госорганами невозможно эффективно развивать бизнес. Конечно, особенностей в работе с такими клиентами достаточно много. В первую очередь, они связаны с законодательным регулированием. На правила игры существенно влияют 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые определяют основные ограничения и возможности работы с госорганами.
Мы четко представляем, как работать в этих условиях, в 2014 году в структуре Сбербанка даже было выделено отдельное направление по работе с государственным сектором. Здесь собраны специалисты, которые хорошо представляют себе специфику работы с госорганами, их цели и задачи, которые, очевидно, существенно отличаются от тех, что ставят перед собой коммерческие структуры. У нас даже есть внутренняя типология клиентов госсектора, которая позволяет предлагать клиентам именно то, что нужно. Среди ключевых сегментов мы выделяем непосредственно органы государственного управления (администрации субъектов и муниципалитетов), коммерческий сектор, куда входят госпредприятия различных форм собственности, осуществляющие коммерческую деятельность (унитарные предприятия, фонды, автономные учреждения), и бюджетную сферу (школы, детские сады, другие организации). К каждому из этих сегментов, исходя из специфики их работы, требуется свой индивидуальный подход.
- Насколько органы власти субъектов Федерации ДФО, где работает Сбербанк, готовы прибегать к заимствованиям в коммерческих банках? На какие сроки и цели, главным образом, привлекаются средства?
- Финансирование в коммерческих банках активно привлекают многие субъекты Федерации и муниципалитеты ДФО. Сбербанк является лидером этого рынка. На текущий момент мы профинансировали региональные бюджеты и предприятия региона более чем на 75 млрд рублей. Если говорить про органы власти, то они привлекают средства в основном для того, чтобы иметь возможность увеличить расходную часть бюджета с целью более широкой реализации задач, стоящих перед государством: обеспечение социальных гарантий, выплата зарплат бюджетникам, финансирование текущих проектов на своих территориях. Коммерческий сектор привлекает средства для самых разных целей: это и закрытие «кассовых разрывов», и реализация инфраструктурных проектов, создание новых производств. Причем суммы могут быть самыми разными - от пары миллионов до нескольких миллиардов. Сроки тоже самые разные - есть кредиты и на 1-2 года, и на 7-10 лет, в зависимости от целей и возможностей бюджетов обслуживать эти обязательства.
Инструментарий также весьма широк - это и простое кредитование, и лизинг техники и оборудования, в последнее время все больше становятся востребованными выпуск облигаций, факторинг.
- Порой приходится слышать, что некоторые субъекты Федерации в нашем регионе излишне «закредитованы». Не формируется ли здесь негативная тенденция?
- Очевидно, что у регионов - разная ситуация, но смотреть необходимо, в первую очередь, не на саму сумму долга, а на ее соотношение с собственными доходами, которые формирует субъект или муниципалитет. В целом, могу оценить уровень закредитованности как средний, возможности привлечения дополнительных средств есть практически у всех субъектов ДФО.
- Может ли банк предложить органам власти какие-то другие инструменты, помимо обычного кредитования? К примеру, возможности государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве объектов социальной инфраструктуры: того же тепло- и водоснабжения, дорог, школ, детских садов и проч., что позволило бы вовлекать в эти проекты частного инвестора?
- Вы правы, реализация проектов на основе государственно-частного партнерства в форме концессий может сослужить хорошую службу как для федеральных, так и для региональных органов власти. Мы уже в ближайшем будущем видим хорошие перспективы роста рынка концессий, ведь потребность в обновлении основных государственных фондов - колоссальная, особенно в сфере ЖКХ, где износ порой достигает 80-90%, на все бюджетного финансирования точно не хватит, а значит, интерес к частным инвестициям будет расти. Инвестору это также будет интересно, ведь рынок госзаказа в условиях ограниченного финансирования будет сужаться, и привычными механизмами будет все сложнее наращивать объемы бизнеса.
При этом, если на федеральном уровне уже достаточно много крупных проектов делается через концессию, то на региональном этот инструмент только начинает внедряться. Потенциал данного рынка мы до конца еще даже не понимаем, но мы видим, что есть значительная потребность в реализации небольших региональных проектов, особенно в сфере ЖКХ. Это продиктовано не только большим износом коммунальной инфраструктуры, но и потребностью в строительстве новой, ведь города развиваются, порой целыми микрорайонами вводится жилье, власть отвечает за то, чтобы в них появились детский сад, школа и так далее.
- Если потребность очевидна, то адекватно ей должно расти и количество проектов с использованием концессий. Насколько активно регионы интересуются инструментами ГЧП?
- Пока есть ряд обстоятельств, которые сдерживают процесс государственно-частного партнерства, в частности, и на региональном уровне. Одно из них - суммы для крупных финансовых институтов - не очень большие, и берутся за них крупные игроки неохотно, ведь затраты на подготовку и сопровождение проектов, консультантов и прочие расходы могут быть зачастую соизмеримы с инвестиционным бюджетом проекта.
Мы понимаем и другие причины, пока тормозящие развитие данного направления. Инструменты ГЧП внедряются медленно, поскольку нет опыта как у самих инициаторов проектов, так и у госорганов, нет понимания, как на такие проекты будут реагировать проверяющие органы, какие риски и кто должен брать на себя, как их правильно оформлять и сопровождать. Поэтому Сбербанк решил поменять подход к работе с проектами ГЧП: это должна быть не штучная, «бутиковая» работа, когда под каждый проект необходимо заново создавать индивидуальные документы, а выстроенная универсальная схема. Для этого были разработаны специальные типовые, «коробочные» решения в области теплоснабжения, строительства школ, домов престарелых. На подходе - «коробки» по водоснабжению, переработке и утилизации ТБО (это особенно актуальная для региональных и муниципальных властей тема) и другим направлениям.
- Что такое «коробочное» решение?
- Это вся необходимая документация для заключения концессионного соглашения и получения заемного финансирования, включая само концессионное соглашение и соглашение между концедентом, субъектом РФ, концессионером и кредитором (так называемое прямое соглашение), и иные стандартные документы по сделке, включая финансовую модель. Таким образом, ни инвестору, ни публичной стороне нет необходимости проходить сложный путь по их разработке, тратить ресурсы и время - банк проделал всю работу за них.
Ключевая сложность в данных проектах - сделать их привлекательными для инвесторов, чтобы они, выполняя требования, налагаемые публичной стороной, были уверены как в возможности вернуть вложенные средства с приемлемой прибылью, так и в юридической защищенности. Как иной раз говорят мои коллеги: «Инвестора надо любить». Нужно понимать: чтобы реализовать все необходимые регионам проекты, никаких бюджетных денег не хватит, и тут без частных инвестиций точно не обойтись. Надо максимально повышать привлекательность проектов для инвестора, тогда он сам любые преграды преодолеет.
- Какие условия здесь должны сложиться - по суммам, срокам, механизмам компенсации затрат?
- В случае реализации проектов с использованием «коробочного» решения, когда публичная сторона готова принимать на себя обязательства по гарантированию возврата инвестиций, установлению соответствующих долгосрочных параметров тарифов на те или иные услуги, обеспечивать объемы потребления, банк готов рассматривать самые разные проекты как по суммам, так и по срокам. Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, когда отрасль стала узкопрофессиональной. Банки в основном предпочитают работать с крупными федеральными проектами. Мы же ставим для себя приоритетом региональные проекты, ведь это отвечает нашей специфике: мы присутствуем во всех регионах, знаем власть и бизнес, их потребности, готовы всячески поддерживать любые инициативы на местах силами местных профессиональных команд, проводить соответствующие информационные и образовательные мероприятия. Хороший опыт у нас был, например, в мае в Приморском крае, когда администрация края собрала всех ключевых специалистов региона, отвечающих за отрасль ЖКХ, и мы смогли в течение двух дней детально разобрать все вопросы, обсудить возможные подходы к реализации проектов, заинтересовали потенциальных инвесторов. И это уже начинает давать результаты, в настоящее время в проработке - уже несколько проектов по модернизации котельных, строительству школ и детских садов. Уверен, что после реализации пилотных сделок интерес будет еще выше.
- Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
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