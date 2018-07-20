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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Августа, 07:17 |
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«Дальневосточный ипотечный центр» – в пятерке ведущих ипотечных компаний
За первое полугодие 2011 года «Дальневосточный ипотечный центр» выдал ипотечных кредитов на сумму 584 млн рублей. В аналогичный период 2010 года данный показатель составлял 354 млн рублей. Таким образом, ДВИЦ поднялся в рейтинге на пять позиций, увеличив сумму выданных кредитов на 65%.
В рейтинге принимают участие все региональные ипотечные компании, предоставившие данные «Русипотеке». Информационно-аналитический портал Русипотека – первый интернет-ресурс, ориентированный на профессионалов в области ипотечного кредитования и секьюритизации. Основной задачей портала является доведение до посетителей достоверной и актуальной информации о состоянии рынка.
По словам генерального директора ОАО «Дальневосточный ипотечный центр» Вячеслава ГОРОБЦА, значительный рост выдач ипотеки связан с развитием региональной сети и доверием заемщиков к компании. «Мы уверенно двигаемся вперед, открываем филиалы и представительства. Улучшаем взаимодействие с заемщиками, например, наши специалисты готовы оформить ипотечную сделку быстро, за несколько дней. Высокое качество наших услуг теперь подтверждает сертификат ISO 9001:2008. Но самый главный показатель нашей работы – это доверие заемщиков, благодаря которому вырос объем выдач и мы вошли в пятерку лидеров. По итогам года планируем попасть в тройку лидеров рейтинга», – пояснил Вячеслав Горобец.
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