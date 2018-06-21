|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 20:11 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
01.07 |Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
30.06 |Фуникулер Владивостока сделал подарок жителям и гостям в День города
30.06 |Еще одну незаконную автостоянку ликвидировали во Владивостоке
29.06 |Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
20 Октября 2011, 21:20 | Финансы
ВТБ подписал соглашение с «дочкой» The Bank of Tokyo Mitsubishi
Банк ВТБ подписал рамочное кредитное соглашение с британской дочерней структурой японского банка The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. – компанией BTMU (Europe) Ltd. – о привлечении финансирования в рамках внешнеторговых контрактов клиентов ВТБ.
По условиям соглашения банку ВТБ предоставляется краткосрочная кредитная линия в долларах США, евро или иной валюте для финансирования экспорта/импорта клиентов ВТБ. В 2010-2011 годах в рамках соглашений с банками США, Европы и Японии ВТБ привлек финансирование в размере более $1,5 млрд контрактам российских клиентов банка.
В Хабаровском крае ВТБ организовал финансирование внешнеторговых контрактов с использованием кредитных линий иностранных банков для ОАО «Хабаровский аэропорт», ОАО «Корфовский Каменный Карьер», ООО «АмурВижн». Финансирование предоставлено в форме аккредитивов с рассрочкой платежа.
Теги:
Loading...
Новости раздела
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram