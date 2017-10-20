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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Октября, 18:25 |
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Сбербанк начинает предоставлять облачные сервисы Microsoft
Сбербанк предложит российским компаниям более 80 облачных услуг Microsoft. Так, на данный момент сегмент малого и среднего бизнеса уже может воспользоваться сервисом SberOffice на базе Office 365, который включает офисные программы (Excel, Word, Outlook и др.), продвинутые средства коммуникации и совместной работы (Skype для бизнеса, SharePoint, Teams), инструменты аналитики (Power BI), а также приложения, позволяющие автоматизировать обычные бизнес-процессы небольших компаний сферы услуг (StaffHub и Bookings).
Облачные сервисы на базе Microsoft Azure станут доступны для 1,4 млн клиентов банка из различных индустрий и других российских компаний. Клиенты смогут выбрать те облачные сервисы, предоставляемые Сбербанком, которые отвечают запросам их бизнеса, говорится в пресс-релизе финансовой организации.
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