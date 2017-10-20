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ВЭБ поднимет самолеты
«Для ВЭБа это знаковая сделка, она является частью нашего комплексного подхода к развитию авиационной отрасли. ВЭБ - один из ключевых партнеров «Аэрофлота», при поддержке Банка развития построен терминал D в Шереметьево. До конца года авиакомпании планируется передать еще 10 самолетов», - отметил первый заместитель председателя Внешэкономбанка - член правления Дмитрий Курдюков.
Участие ВЭБа в финансировании поставки двадцати новых самолетов Sukhoi Superjet 100 для передачи в аренду авиакомпании «Аэрофлот» было принято наблюдательным советом банка в июле этого года. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией. Сумма кредита составляет $700, 920 тыс.
Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, «Объединенной авиастроительной корпорацией» и авиакомпанией «Аэрофлот» в присутствии президента РФ в рамках МАКС-2017.
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