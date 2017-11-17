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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Льготный кредитный продукт разработан для МСП в ТОР и свободном порту Владивосток
Специальный кредитный продукт для них разработал Банк МСП. Об этом сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.
По его словам, новый кредитный продукт поможет самой уязвимой части предпринимателей. Он может быть использован как на развитие бизнеса - приобретение, ремонт или модернизацию основных средств, строительство производственных зданий, так и на покрытие текущих расходов.
Так, можно получить в кредит от 3 до 25 млн рублей на срок до трех лет для пополнения оборотных средств или от 3 до 500 млн рублей на инвестиционные цели сроком до семи лет. Ставка при кредитовании на финансирование текущей деятельности составит 9,6% для среднего бизнеса и 10,6% для малого бизнеса. При оформлении кредита на инвестиционные цели ставка составит 8,9% для субъектов среднего и 9,9% - малого бизнеса.
Сейчас в кредитной линейке Банка МСП представлены четыре продукта для малых и средних предприятий Дальнего Востока. Так, специальный кредитный продукт разработан для субъектов МСП, работающих в приграничных территориях дальневосточных регионов, а также осуществляющих свою деятельность в рамках проекта «Дальневосточный гектар».
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
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