|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 20 Ноября, 20:14 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Телемедицина в страховании
Сегодня инфраструктура телемедицины включает различных представителей рынка, в том числе и страховые компании. Страховая компания «ВСК» (САО «ВСК») активно участвует в продвижении телемедицины.
В жизни каждого человека бывают моменты, когда здоровье требует повышенного внимания, но ситуация не кажется критичной для звонка в скорую помощь. Получить консультацию незамедлительно поможет программа добровольного медицинского страхования «Врач online» (для взрослых от 18 лет) и «Педиатр онлайн» (для детей от 0 до 17 лет). Это круглосуточная медицинская консультация, доступная вне зависимости от того, где вы находитесь - дома, на работе или на отдыхе. Программы «Врач online» и «Педиатр онлайн» работают по всему миру.
Главное в развитии этого направления - выбор надежного партнера. Консультирование по программам страхования «Врач online» и «Педиатр онлайн» осуществляют практикующие специалисты ведущих московских клиник, таких как сеть семейных клиник «Инпромед», ФГБУ «Клиническая больница №1» УДП РФ, ОАО «МЕДИЦИНА», ООО «Клинический госпиталь на Яузе», ООО «ПРОФИМЕД» и другие.
Услуга предоставляется застрахованному лицу дежурным врачом-консультантом путем устных или письменных медицинских консультаций по вопросам здоровья дистанционно с использованием сервиса (интерактивной веб-платформы «Онлайн доктор») в режиме реального времени (онлайн) или с использованием мобильной связи. Услуги оказываются с использованием видео- связи, аудиосвязи, путем обмена сообщениями и файлами. Оказание услуг может осуществляться с использованием следующего оборудования: персональный компьютер либо мобильный телефон.
Врач соберет информацию о состоянии здоровья, даст практические рекомендации о том, что можно сделать, чтобы облегчить состояние в настоящий момент, порекомендует посетить узких специалистов при необходимости или посоветует вызвать скорую помощь, если застрахованный сам затруднятся в принятии такого решения или не осведомлен о том, что вызов скорой медицинской помощи необходим.
Нет необходимости записывать рекомендации врача: сведения о каждом обращении сохраняются вместе с полученными рекомендациями по лечению в вашем личном кабинете.
Избегайте ненужных посещений врача и очередей в клиниках. Дежурный врач ответит в течение нескольких минут.
Преимущества программ страхования «Врач online» и «Педиатр онлайн»:
Экономия расходов на медицинское обслуживание;
Координация действий и экономия времени при направлении пациента к нужному специалисту;
Легкий доступ к медицинской помощи и к получению мнения квалифицированного врача: дома, на работе, на отдыхе;
Лучшие специалисты в своей области;
Быстрое обращение к врачу приводит к уменьшению продолжительности временной нетрудоспособности;
Количество обращений неограниченно;
Возможность получения альтернативного мнения врача-специалиста.
Контактная информация: тел. во Владивостоке 8 (423) 245-99-00, пр. Красного Знамени, 91.
Юрий РОГОВ.
- Счет эскроу - гарантия безопасной сделки
- Телемедицина в страховании
- Льготный кредитный продукт разработан для МСП в ТОР и свободном порту Владивосток
- Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем
- Концессионеров в ЖКХ привлекут льготным кредитом
- ВЭБ поднимет самолеты
- Сбербанк начинает предоставлять облачные сервисы Microsoft
- Альтернативные инструменты накопления: Лишь 2% россиян заинтересованы в брокерском обслуживании
- МСП Банк ускоряет развитие Дальнего Востока
- ВТБ сверил часы с Дальним Востоком
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.