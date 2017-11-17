|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 20 Ноября, 20:14 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Счет эскроу - гарантия безопасной сделки
В сентябре банк предложил рынку расчеты с использованием счетов эскроу, которые дают дополнительные гарантии участникам сделки и снимают целый ряд рисков.
Как пояснила «ДК» Виктория Константинова, менеджер управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», счет эскроу - это, по существу, два в одном: он является современным расчетным и в то же время обеспечительным инструментом, который позволяет защищать интересы обеих сторон сделки - как продавца, так и покупателя. Сфера деятельности, организационно-правовая форма компании значения не имеют, это могут быть и крупные корпорации, и индивидуальные предприниматели. Подобная услуга подойдет и физическим лицам, например, при совершении сделки купли-продажи недвижимости. При этом ее участниками могут быть не только российские компании, но и иностранные организации (нерезиденты РФ).
- Эскроу-счет - это безналичная форма банковской ячейки, - поясняет Виктория Константинова. - Схема работы в данном случае хорошо знакома и достаточно проста: платеж против документов, подтверждающих возникновение оснований и выполнение условий сделки. Банк, покупатель (депонент) и продавец (бенефициар) заключают трехсторонний договор, по условиям которого на специально открытом банковском счете депонируются определенные средства, необходимые для расчетов по сделке. На банк возлагается функция контроля за операциями по счету и соблюдения ограничений по распоряжению денежными средствами, которые установили стороны договора.
Попросту говоря, положив необходимые средства на счет, покупатель не сможет самостоятельно, без выполнения условий договора ими распорядиться, что является гарантией для продавца по оплате при условии исполнения обязательств по контракту. При этом именно в договоре, который поможет составить банк, фиксируются все обязательные условия, включая график платежей, время, когда средства должны быть депонированы на счете, перечень необходимых документов и так далее.
Бизнес уже давно оценил возможности снижать риски, используя для расчетов различные виды аккредитивов. Эскроу-счет имеет свои возможности и преимущества и дополняет широкую продуктовую линейку Сбербанка расчетно-обеспечительных и гарантийных инструментов. Из особенностей: деньги должны быть размещены на счете до выполнения обязательств по контракту - не обязательно в момент открытия счета, но согласно графику, зафиксированному в договоре. Банк, выступая гарантом по сделке, при открытии счета эскроу получает полную информацию о продавце, при этом сведения о состоянии счета одинаково доступны всем сторонам сделки, что означает полную прозрачность финансовых отношений для всех участников.
Кстати, тот факт, что деньги депонируются на счете третьего, независимого лица - банка и до совершения сделки, - хорошая страховка, например, для граждан, покупающих и продающих квартиру. Согласитесь, это снимает определенные тревоги, которые обычно испытывают участники подобных сделок.
Для заключения договора по открытию счета эскроу сторонам придется предоставить в банк необходимые документы - это традиционный набор: правоустанавливающие документы, карточка образцов подписей и оттиска печати и т.д. Необходимо будет предоставить и сам контракт, который является основанием для заключения трехстороннего договора по счету эскроу.
Новая услуга Сбербанка - это еще один шаг навстречу бизнесу, для которого безопасность сделок, снижение рисков всегда остается актуальной задачей.
Юрий РОГОВ.
- Счет эскроу - гарантия безопасной сделки
- Телемедицина в страховании
- Льготный кредитный продукт разработан для МСП в ТОР и свободном порту Владивосток
- Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем
- Концессионеров в ЖКХ привлекут льготным кредитом
- ВЭБ поднимет самолеты
- Сбербанк начинает предоставлять облачные сервисы Microsoft
- Альтернативные инструменты накопления: Лишь 2% россиян заинтересованы в брокерском обслуживании
- МСП Банк ускоряет развитие Дальнего Востока
- ВТБ сверил часы с Дальним Востоком
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.