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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Декабря, 01:32 |
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Промсвязьбанк запустил новую и удобную функцию мобильного банка "Мой Бизнес" - "Турбоденьги"
Данное предложение является уникальным на российском рынке, передает пресс-служба банка.
«Новый функционал позволил сделать кредитование сегмента МСБ еще более доступным. Получение финансирования юридическим лицом за одну минуту и с мобильного телефона - своего рода прорыв, который нам удалось реализовать в нашем мобильном банке», - прокомментировал Иван ПАТКИН, директор по электронному бизнесу малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка.
Мобильный банк «Мой Бизнес» разработан специально для клиентов МСБ. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету и с документами Банка. Пользователи могут связаться с Банком по телефону, в чате или с помощью обратного звонка, который можно заказать на удобное время. Также есть возможность через мобильный банк связаться со своим персональным менеджером. Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android.
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