|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 22 Февраля, 08:34 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу СГ "ХОСКА": Ответственность судовладельцев: нивелировать возможные риски
Водный транспорт - одна из системообразующих отраслей Дальнего Востока. Морские и речные грузоперевозки, рыбодобыча исторически формируют весомую часть ВВП региона. Значительные бюджеты, высокая цена ошибки, зависимость в том числе и от погодных условий - все это формирует интерес к страхованию, как инструменту нивелирования возможных рисков.
Морское страхование возникло еще в Средневековье и за прошедшее время получило широкое развитие как с точки зрения ассортимента видов и условий, так и с точки зрения законодательного регулирования. И если по страхованию судов (каско), как правило, решение остается за судовладельцем, то в части страхования ответственности существует целый ряд требований международного права. В России страхование ответственности судовладельцев также является обязательным, либо на них возлагается ответственность за причинение вреда согласно действующему законодательству (к документам, регулирующим страхование судов на территории Российской Федерации, относятся, например, Кодекс торгового мореплавания (КТМ) РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта (КВВТ), Гражданский кодекс РФ и т. д.).
Страховым случаем при страховании ответственности судовладельца признается факт причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или окружающей природной среде в результате происшествия, наступившего в процессе эксплуатации застрахованного судна. Это могут быть, например, такие ситуации, как столкновение с другим судном, причинение вреда пассажирам или грузам, повреждение различных объектов.
При этом страхование ответственности владельцев морских и речных судов несколько различается. Для речных судов, осуществляющих работу на территории нашей страны, страхование ответственности является обязательным, основывается на законодательстве РФ. Для тех же судов, которые совершают международные маршруты, состав и условия страхования могут варьироваться в зависимости от требований принимающей страны. Часто объем ответственности в таких случаях составляет несколько десятков миллионов долларов. Как мы понимаем, речь идет о весьма существенных суммах, поэтому подход к выбору страховщика является принципиально важным.
Во-первых, крайне важна перестраховочная политика: поскольку речь идет о крупных суммах, грамотные страховщики предпочитают не оставлять договор на собственном удержании, а перестраховывают договор в крупных компаниях. Например, СГ «ХОСКА» все свои риски перестраховывает в синдикате Lloyd’s и компании Gannover Re. Второй важный момент - наличие у страховщика такого специфического опыта и компетенции, а не работа от случая к случаю (СГ «ХОСКА» входит в число крупнейших дальневосточных страховщиков по этому виду бизнеса). При осуществлении страхования ответственности судовладельцев необходимо учитывать требования международных правил судоходства, международных конвенций и законодательства тех государств, где плавает застрахованное судно.
Важна и репутация страховщика, т. к. при наличии каких-либо претензий к судовладельцу зачастую требуется предоставление финансовых гарантий при появлении каких-либо финансовых претензий, подпадающих под условия договора страхования. Кроме того, поскольку речь идет о страховании коммерческих объектов, любые задержки с решением вопроса о страховой выплате могут повлечь недополучение судовладельцем прибыли, или хуже того - возникновение убытков.
Значительная часть договоров страхования гражданской ответственности судовладельцев заключается созданными самими судовладельцами через так называемые «клубы взаимного страхования», которых в настоящее время насчитывается около 70. При этом примерно полтора десятка ведущих из них, на которые приходится около 90% рынка данного страхования, образуют международную группу «Пи энд Ай» (P&I) клубов. Среди российских страховщиков не так много тех, кто имеет соглашения с такого рода организациями. Например, СГ «ХОСКА» недавно заключила договор с компанией Hannover Re, открыв дальневосточным судовладельцам доступ к страхованию P&I на гораздо более выгодных условиях, чем мы могли ранее обеспечить с помощью российских перестраховщиков. В частности, появилась возможность принимать на страхование суда старше 40 лет, а также сами тарифы и объем покрытия существенно более комфортны для потенциальных клиентов.
В целом, поскольку страхование ответственности судовладельцев - вид довольно специфический и требующий узкой компетенции, хотелось бы рекомендовать представителям дальневосточного бизнеса чаще использовать лучшие мировые практики. Это не только выгодно по стоимости, но и гораздо более эффективно с точки зрения гибкости и надежности. Благо, что такие услуги становятся все более доступны непосредственно у нас в регионе.
- Скимминг, фишинг, фарминг, вишинг и "нигерийские письма" дошли до Дальнего Востока
- Чем обернутся для автолюбителей Дальнего Востока изменения в законе об ОСАГО?
- Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу СГ "ХОСКА": Ответственность судовладельцев: нивелировать возможные риски
- Сбербанк займется льготным кредитованием АПК
- "ХОСКА" подтверждает надежность
- Кризиса нет, есть возможности
- Этот непростой банковский "Мир"
- Сбербанк предлагает поговорить…
- Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу СГ "ХОСКА": Доверяй, но проверяй
- Лизинг постепенно восстанавливается на Дальнем Востоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.